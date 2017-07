08:36 min | 16.07.2017 | Das Erste

Dänemark zittert sich zum Auftaktsieg über Belgien

Nach EM-Gastgeber Niederlande startet in der Gruppe A auch Dänemark mit einem 1:0-Erfolg in die Frauenfußball-EM. Gegen Belgien muss am Ende aber gezittert werden.