07:38 min | 21.07.2017 | Das Erste Eine schwedische Demonstration der Stärke Mitfavorit Schweden kommt bei der Frauenfußball-EM immer besser in Fahrt: Dem 0:0 gegen Deutschland folgte ein überlegen herausgespielter 2:0-Sieg gegen Russland. Hier die Höhepunkte.

EM-Vorrunde, Gruppe B

Schweden lässt Russland keine Chance

Das war deutlich: Schweden hat Russland im zweiten Vorrundenspiel keine Chance gelassen und beim 2:0 (1:0) in Deventer deutlich besiegt. Bedeutet: In der "deutschen Gruppe" bleibt's auf jeden Fall bis zum letzten Spieltag spannend.

Schwedens Trainerin Pia Sundhage hatte vor dem Spiel darüber berichtet, die Russinnen bei deren 2:1-Auftaktsieg über Italien erstklassig gescoutet zu haben. Sie wisse nun genau, wie man gegen sie spielen müsse, um erfolgreich zu sein. Was offenbar keine leeren Worte waren, denn die Schwedinnen stürzten ihre Gegnerinnen aus Osteuropa von der ersten Minute an von einer Verlegenheit in die nächste.

Schweden von Beginn an besser

Schon nach 30 Sekunden hätte Olivia Schough für das 1:0 sorgen können, doch sie traf freistehend zwölf Meter vor dem Tor den Ball nicht so recht. Als Kosovare Asllani in der zehnten Minute mit einem satten 18-Meter-Schuss nur die Querlatte des russischen Tores traf, war das bereits die fünfte richtig gute Gelegenheit für das Sundhage-Team.

Und Russland? Fand nicht statt bis dahin, konnte sich in den ersten 30 Minuten beinahe überhaupt nicht aus der Umklammerung befreien. Und konnte sich auch nicht auf eine leistungsstarke Torhüterin verlassen, denn Keeperin Tatjana Schtscherbak zeigte sich doch einige Male unsicher bis fahrig. Die Torhüterin der Russinnen musste dann auch das 1:0 für Schweden auf ihre Kappe nehmen. Als Magdalena Ericsson eine weite Flanke in den russischen Strafraum schlug, unterlief die Keeperin den Ball klassisch. Die hinter ihr wartende Lotta Schelin brauchte nur noch den Kopf hin zu halten - 1:0.

Russlands Keeperin nicht auf der Höhe

Auch für das schwedische 2:0 in der 51. Minute war die russische Keeperin hauptverantwortlich: Ihr Abstoß vom eigenen Tor landete in den Füßen der Schwedinnen und Stina Blackstenius hatte keine große Mühe, den abgeprallten Ball nach kurzem Solo ins lange Eck zu spitzeln. Das war schon die Entscheidung. Im weiteren Verlauf bemühten sich die Russinnen nur noch, die Niederlage in erträglichen Grenzen zu halten. Die Schwedinnen leisteten sich zudem den Luxus, rund ein halbes Dutzend weiterer guter Chancen liegen zu lassen.