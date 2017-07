01:14 min | 18.07.2017 | Das Erste Österreich - Schweiz 1:0 Überraschender EM-Fehlstart für die Schweiz: Gegen Österreichs "Bundesliga-Auswahl" gibt es in Deventer ein 0:1 und dazu eine Rote Karte von einer deutschen Schiedsrichterin.

EM-Vorrunde, Gruppe C

Österreich entscheidet "Alpen-Gipfel" für sich

Österreich hat den "Alpen-Gipfel" bei der Frauen-Fußball-EM für sich entschieden. Gegen die favorisierte Schweiz setzte sich Team Austria im ersten Spiel der Gruppe C in Deventer vor 4.780 Zuschauern knapp, aber völlig verdient mit 1:0 (1:0) durch. Torschützin war Nina Burger vom deutschen Bundesligisten SC Sand in der 15. Minute.

Völlig überraschend musste die deutlich favorisierte Schweiz damit einen ersten Dämpfer im Turnier hinnehmen. Die von der Deutschen Martina Voss-Tecklenburg trainierten Schweizerinnen, die in der Qualifikation noch ohne Punktverlust geblieben waren, enttäuschten auf ganzer Linie. Fahrig im Spielaufbau, fehlerhaft bei den Abspielen, zaghaft in den Zweikämpfen - es war ein total missglückter Turnierauftakt.

Österreichs Führung hochverdient

Ganz anders die Österreicherinnen, die wach, spritzig und kompromisslos wirkten. Die Führung durch Burgers Zwölf-Meter-Schuss auf Vorlage von Sarah Zadrazil in der 15. Minute war hochverdient. In der Folge stürzten vor allem die schnelle Burger wie auch ihre Teamkollegin vom SC Sand, Laura Feiersinger, die Schweizer Abwehrfrauen von einer Verlegenheit in die andere.

Weitere Treffer für Österreich lagen ständig in der Luft, fielen aber nicht. Dennoch blieb die Partie lange einseitig, zumal die Schweizer Innenverteidigerin Rahel Kiwic in der 59. Minute nach einer Notbremse gegen Burger mit Rot vom Platz musste. Erst in der Schlussphase drückten die Schweizerinnen noch einmal aufs Tempo - da war es aber zu spät.