Viertelfinale

Niederlande - Lieke Martens wie Johan Cruyff

Im ersten Viertelfinale wird Gastgeber Niederlande gegen Schweden am Samstag (29.07.2017) die Favoritenrolle zugesprochen. Vor allem eine Stürmerin sorgt für Begeisterung im EM-Gastgeberland.

Es ist diese eine Szene aus dem Spiel der Niederlande gegen Belgien, die bei den Fans der niederländischen Frauenmannschaft seit Tagen für Begeisterung sorgt: Stürmerin Lieke Martens spielt sich an der Außenlinie per Hackentrick frei und hinterlässt zwei verwirrte belgische Gegenspielerinnen, die nebeneinander auf dem Hosenboden landen. "Wir Cruyff 1974" jubeln die Medien, viele Fans suchen sogar den Vergleich mit den aktuellen Stars aus der Männergilde und finden: "Der neue Messi kommt aus den Niederlanden. Es ist eine Frau!"

Schweden - eine machbare Aufgabe

Die Niederländer sind begeistert von Linksaußen Lieke Martens, die sich mit ihrem Team bei der EM im eigenen Land im Laufe der Vorrunde in den Vordergrund gespielt hat. Drei Spiele, drei Siege - so lautet die Bilanz der Niederländerinnen, die damit souverän ins Viertelfinale einzogen. Und dort wartet also Schweden als Gegner. Eine machbare Aufgabe, so wird das von den immer selbstbewusster werdenden Niederländerinnen eingeschätzt. "Die Schwedinnen sind mir ehrlich gesagt lieber, als zum Beispiel das deutsche Team. Wir können das packen", sagt Trainerin Sarina Wiegman.

Die Europameisterschaft im eigenen Land entwickelt sich in diesen Tagen in den Niederlanden insgesamt zu einer Erfolgsgeschichte. Fand Frauenfußball in der Vergangenheit eher unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, ist die Begeisterung jetzt enorm. Allein die TV-Quoten belegen die enorme Entwicklung, die der Sport gerade nimmt: Waren beim Eröffnungsspiel zwischen den Niederlanden und Norwegen noch 2,1 Millionen TV-Zuschauer live dabei, schauten sich schon 2,4 Millionen die dritte Gruppenpartie zwischen den Niederlanden und Belgien an.

Fans sind begeistert

Für das Viertelfinale wird eine noch höhere Quote erwartet. "Dieses Turnier ist gerade pure Werbung für den Frauenfußball in unserem Land", jubelt Nationaltrainerin Wiegman. Und sie glaubt: "Das wird unserem Sport für die nächsten Jahre enormen Aufwind bringen."

Die Fans sind vor allem begeistert vom frischen Offensivfußball ihrer "Löwinnen", wie das Team genannt wird. Mit Rechtsaußen Shanice van de Sanden, Mittelstürmerin Viv Miedema und eben Lieke Martens verfügt das Team über drei Top-Offensivkräfte, die von den Gegnerinnen bisher nicht zu kontrollieren waren. "Ich liebe diese Eins-gegen-Eins-Situationen", sagt Martens, die mit ihren Dribblings auf der linken Außenbahn immer wieder Löcher in die gegnerischen Abwehrreihen reißt.

Martens - Traumvertrag in Barcelona

Das Talent der flinken Angreiferin ist natürlich auch den Fachleuten der Branche nicht verborgen geblieben. So unterschrieb Martens, die zuletzt beim schwedischen FC Rosengaard unter Vertrag stand und auch schon für den FCR Duisburg spielte, wenige Tage vor Beginn des Turniers einen Vertrag beim FC Barcelona. "Das ist für mich wie ein Traum", sagt Martens über ihren künftigen Klub. "Ich bin schon immer ein großer Fan des FC Barcelona gewesen. Jetzt darf ich selbst dort spielen, wo schon Johan Cruyff zu einem Weltstar wurde", schwärmt sie.

Zunächst aber will sie mit ihren Nationalmannschafts-Kolleginnen die EM zu einem erfolgreichen Ende führen. Und dieses Ende soll keineswegs schon im Viertelfinale kommen.