07:26 min | 18.07.2017 | Das Erste Islands vergeblicher Kampf gegen Frankreich Island trotzt Frankreich bei der Frauenfußball-EM beinahe ein Remis ab - dann rettet ein Elfmeter den Mitfavoriten. Alle Höhepunkte inklusive "Huh!" der isländischen Fans.

EM-Vorrunde, Gruppe C

Frankreich knackt spät Islands Bollwerk

Sie gelten als Turnierfavoritinnen - aber gegen kampfstarke Isländerinnen taten sie sich schwer: Frankreichs Fußballfrauen kamen in ihrem EM-Auftaktspiel erst ganz spät zum Siegtreffer gegen die Skandinavierinnen. Eugenie Le Sommer verwandelte in der 86. Minute einen Foulelfmeter zum 1:0 (0:0)-Sieg.

Im nur mäßig gefüllten Stadion von Tilburg - in dem immerhin rund 2.000 isländische Fans mit ihren legendären "Huh"-Anfeuerungen für Stimmung sorgten - war man eigentlich davon ausgegangen, dass die hoch favorisierten Französinnen rasch zeigen würden, was sie so drauf haben. Mit ihren spielstarken und schnellen Angreiferinnen würden sie die Skandinavierinnen wohl irgendwie auseinanderspielen - so die Vorstellung der meisten Experten.

Isländischer Kampfgeist stoppt französische Fußballkunst

Doch da hatte die Fachwelt die Rechnung wieder einmal ohne den schon sprichwörtlichen isländischen Kampfgeist gemacht. Wie schon die Herren bei der EM 2016 machten es nun auch die Frauen: Kämpften um jeden Zentimeter Boden, gingen den Favoriten mit harten Bandagen und unbändigem Willen auf die Nerven. Resultat: Die spielerisch zwar tatsächlich deutlich stärkeren Französinnen konnten sich trotz einer Menge Ballbesitz kaum Torchancen herausspielen.

Die besten Gelegenheiten hatte noch Frankreichs Abwehrchefin Wendie Renard, wenn sie bei Standards mit nach vorn ging. In der 34. Minute verpasste sie knapp die Führung, als sie einen Kopfball nach einem Freistoß nicht richtig erwischte. Und in der 75. Minute wackelte das Gebälk, als Renard nach einem Eckstoß mit einem weiteren Kopfball nur die Querlatte traf.

Siegtreffer in der Schlussphase

So dauerte es bis in die absolute Schlussphase, bis das Bollwerk der Isländerinnen endlich durchbrochen werden konnte. Die eingewechselte Elin Jensen griff bei einem französischen Angriff im 16er an das Trikot von Frankreichs Amandine Henry und zog diese zu Boden. Es gab Elfmeter. Torjägerin Le Sommer ließ sich nicht zweimal bitten: Verwandelte locker ins rechte Eck und brachte Frankreich doch noch den allseits erwarteten Sieg.