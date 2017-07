09:53 min | 21.07.2017 | Das Erste DFB-Frauen jubeln über verdienten "Zittersieg" Die DFB-Frauen haben bei der Fußball-EM ihren ersten Sieg eingefahren: Auch gegen Italien lief zwar nicht alles rund, aber der große Einsatz nach der Pause wurde am Ende belohnt.

Deutsches Team

Deutsche Elf ringt Italien nieder

von Olaf Jansen, sportschau.de

Einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte sei Dank: Die deutschen Frauen haben bei der EM in den Niederlanden ihr zweites Gruppenspiel gegen Italien mit 2:1 (1:1) für sich entschieden. Im letzten Gruppenspiel am Dienstag (25.07.17) gegen Russland kann der Viertelfinaleinzug schon mit einem Unentschieden perfekt gemacht werden. Italien ist hingegen ausgeschieden.

"Ich bin heilfroh, es war ein verdienter Sieg. Auch wenn wir Italien zwischendurch völlig unnötigerweise nochmal stark gemacht haben", resümmierte Bundestrainerin Steffi Jones. Jones hatte die deutsche Anfangself gegenüber dem Auftakt gegen Schweden (0:0) ganz ordentlich durchgemischt: Mit Mandy Islacker, Leonie Maier, Isabel Kerschowski und Linda Dallmann standen gleich vier neue Spielerinnen auf dem Platz. Das Ziel war klar formuliert: Man wollte konsequenter und direkter nach vorn spielen, klarere Aktionen mit Abschluss kreieren.

Schwungvoller Beginn

Entsprechend schwungvoll legte das deutsche Team vor 12.000 Zuschauern in Tilburg los: Nach noch nicht einmal zwei Minuten hatte Babett Peter die Chance zum 1:0, setzte ihren Kopfball nach einem Eckstoß aber freistehend aus acht Metern über die Querlatte. Drei Minuten später eine wunderbare Kombination zwischen Maier und Dzenifer Marozsan, in deren Folge Dallmann zehn Meter vor dem Tor frei zum Schuss kam, aber knapp verzog. Italien war in Not.

Aber: Nach diesem flotten Beginn ließ der Druck dann auch schon nach. Zwar waren die deutschen Frauen Italien körperlich weiter deutlich überlegen, doch die Kombinationen verloren an Schwung und vor allem an Klarheit. Die deutschen Offensivkräfte liefen sich nun zunehmend fest. Wie aus heiterem Himmel fiel daher auch die ersehnte 1:0-Führung, die das deutsche Team in erster Linie einem gegenerischen Fehler zu verdanken hatte. Nach Marozsans weiter Freistoß-Flanke ließ Italiens Keeperin Laura Giuliani den harmlosen Ball durch die Finger gleiten. Hinter ihr bedankte sich die aufgerückte Innenverteidigerin Josephine Henning und nickte zum deutschen Führungstor ein.

Italien kontert zum 1:1

Die deutschen Frauen hatten den Gegner nun dort, wo sie ihn haben wollte: Italien musste nun heraus aus seinem Schneckenhaus, endlich selbst mal etwas für die Offensive tun. Die Folge: mehr Platz im Spiel nach vorn, mehr Räume für Deutschland - sollte man meinen. Doch außer einem Pfostenschuss von Sara Däbritz (26.) sprang kaum etwas Konstruktives heraus, im Gegenteil: Das deutsche Team war es, das sich in der 29. Minute klassisch auskontern ließ: Nach einem Ballverlust war die rechte Abwehrseite verwaist. Barbara Bonansea nutzte den Raum für einen Sprint über den ganzen Platz und einer präzisen Vorlage für Ilaria Mauro, die aus kurzer Distanz Deutschlands Torfrau Almuth Schult zum 1:1 überwand. Ärgerlich.

Mehr Power in der zweiten Hälfte

Mehr Schwung und mehr Kreativität mussten her - dies schien auch die Ansage in der Pause gewesen zu sein. Jedenfalls kam die deutsche Elf mit viel mehr Power aus der Kabine. In der 46. Minute setzte Islacker nach Maiers Flanke den Ball an den linken Pfosten, drei Minuten später scheiterte sie mit einem schönen Kopfball an der nun fehlerfreien Keeperin Giuliani.

Deutschland war am Drücker - für die erneute Führung musste aber ein Elfmeter her. Nach starkem Pass von Sara Däbritz wurde Anja Mittag am Fünfmeterraum von Giuliani gefoult. Peter nahm sich die Kugel und verwandelte sicher zum 2:1 (67.). Zwei Minuten später der nächste Rückschlag für Italien: Verteidigerin Elisa Bartoli holte sich im Zweikampf mit Mittag die zweite Gelbe Karte und musste runter. Deutschland war nun in Überzahl. Und hatte die Partie nun endgültig im Griff. Erneut Islacker, Dallmann und Marozsan hätten erhöhen können, scheiterten aber mit ihren Möglichkeiten. Doch auch so reichte es ja zum wichtigen Sieg.