Deutsches Team

Almuth Schult: "Ab jetzt gewinnen!"

Nach dem Remis gegen Schweden geht's für die deutschen Frauen bei der EM am Freitag (21.07.17, ab 20.45 Uhr im Ersten und hier im Livestream) gegen Italien. Für Torhüterin Almuth Schult gibt's nur ein Ziel: gewinnen!

Am Tag nach dem Grillabend hat sie begonnen: Die Vorbereitung des deutschen Frauen-Teams auf die zweite Vorrundenpartie gegen Italien. "Wir haben uns gestern beim Barbecue noch etwas erholt und die Schweden-Partie analysiert. Ab heute steht nun die konkrete Vorbereitung auf das Italien-Spiel auf dem Programm", erklärte am Mittwoch Torhüterin Almuth Schult, die vom DFB zur turnusmäßigen Pressekonferenz eingeteilt worden war.

Erhöhter Druck gegen Italien

Der Druck ist gestiegen für die deutsche Mannschaft. Nach dem Remis gegen Schweden hilft nun gegen Außenseiter Italien, der sein Auftaktduell gegen Russland (1:2) verlor, nur noch ein Sieg weiter, um das Zwischenziel Viertelfinaleinzug nicht zu gefährden. "Ganz klar: Jetzt müssen wir gewinnen", sagte Schult entsprechend knackig.

Auch der Keeperin war natürlich nicht entgangen, dass im ersten EM-Spiel ihres Teams nicht alle Spielerinnen auf dem Höhepunkt ihrer Schaffenskraft agierten. "Für einige unserer jungen Spielerinnen ist das am Montag das erste Länderspiel im Wettspielmodus und vor allem vor großer Kulisse gewesen. Ich denke schon, dass da eine gewisse Nervosität normal ist und daher nicht alles gelingt."

00:37 min | 19.07.2017 | Das Erste | Autor/in: Laura Trust Hm, lecker - Barbecue beim deutschen Team Teambuilding pur: Nach dem Schweden-Spiel hat sich die deutsche Frauen-Nationalmannschaft am Dienstag einen schönen Barbecue-Abend gemacht.

Problemzone Angriff

Aktuelles Thema im deutschen Team ist auf jeden Fall das Angriffsspiel, das sich gegen die Schwedinnen doch eher als laues Lüftchen denn als brausender Sturm entpuppte. Kopfball-"Ungeheuer" Alexandra Popp ist ja bereits vor dem Turnier verletzt ausgefallen, jetzt hat es auch noch Dauerläuferin Svenja Huth erwischt. Sie muss mit einer Zerrung mindestens bis zu einem möglichen Halbfinale pausieren.

"Ärgerlich für uns, aber wir haben Alternativen", findet Schult. "Wir haben unsere erfahrene Anja Mittag, Mandy Islacker, die Torschützenkönigin in der Bundesliga geworden ist, und Hasret Kayikci, die im Testspiel gegen Brasilien ihre Treffsicherheit gezeigt hat", sagte Schult. Außerdem glaubt sie, dass auch im Mittelfeld noch Potenzial für das vordere Terrain zu finden ist: "Sara Däbritz hat schon Stürmerin gespielt und Lina Magull kann das auch."

Beeindruckt von Island

Vorbildlich hat sich in den Augen der deutschen Torhüterin bisher Neuling Island beim Turnier verkauft. "Sie haben mich beeindruckt, denn sie haben die Französinnen mit ihrer kämpferischen Art am Rande eines Punktverlustes gehabt", sagte Schult. Nichtsdestotrotz sieht Schult die Französinnen nach wie vor als einen der Topfavoriten auf den Titel. "Sie haben einige technisch enorm starke Spielerinnen mit viel Zug zum Tor. Ich denke, dass man das im weiteren Verlauf des Turniers auch noch besser sehen wird", so die Keeperin.