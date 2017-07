Wörle: "Deutschland hat das Zeug zum Titel"

Jetzt gilt es gegen Dänemark. Ist das ein guter Gegner für Deutschland?

Wörle: Das ist schwierig zu sagen. Dänemark hat individuelle Qualität, aber auch als Mannschaft. Die bisherigen Spiele waren sehr stabil. Es ist die Frage, wie sie das Spiel gegen Deutschland angehen. Bisher haben alle Gegner sehr geschlossen und tiefstehend verteidigt - mit mindestens zwei 4er-Reihen oder eher noch mehr. Da tun sich auch Männerteams schwer. Bei den Frauen ist es noch ein bisschen schwieriger, weil im Vergleich die Präzision und Handlungsschnelligkeit noch nicht ganz so hoch sind. Sollte Dänemark nun an die eigene Stärke glauben und mitspielen, ergeben sich automatisch mehr Räume, und die Deutschland nutzen wird.

Durch den Gruppensieg geht die Mannschaft von Steffi Jones den Niederlanden aus dem Weg. Die Gastgeber spielen für viele bisher das beste Turnier, sind sie nun Titelfavorit?

Wörle: Ich denke es war damit zu rechnen, dass die Holländerinnen mit dem Heimvorteil für eine Überraschung gut sind. Jetzt haben sie das Viertelfinale erreicht - da werden sich das Selbstvertrauen und die Stimmung noch mal potenzieren. Ich traue ihnen auf jeden Fall zu, es gegen Schweden zu packen.

In Vivianne Miedema und Stefanie van der Gragt haben zwei Niederländerinnen den FCB verlassen. Mit Lineth Beerensteyn und Jill Roord kommen aber gleich zwei Neue nach der EM nach München. Warum setzt der FCB auf Spielerinnen aus dem Nachbarland?

Wörle: Der holländische Frauenfußball ist im Kommen. Viele Spielerinnen stehen bei Topclubs unter Vertrag - auch in England und Frankreich. Hinzu kommt, dass die Qualität der Ausbildung gut ist. Wir haben schon einige Niederländerinnen in München gehabt. Auch wenn es ganz unterschiedliche Spielertypen gibt, eint sie die gute technische Ausbildung. Die Niederlande bleiben für uns ein interessanter Markt.

Miedema hat zum Abschied die Spielweise in München kritisiert, fühlte sich offenbar nicht gut genug eingesetzt. Schmerzt Ihr Abgang nach England?

Wörle: Wir hätten sie gerne behalten, aber müssen ihre persönlichen Gründe akzeptieren. Sie kam im Alter von 17 Jahren zu uns und hat sich bei uns sicher enorm weiterentwickelt. Sie ist eine sehr talentierte Stürmerin und hat noch immer Luft nach oben. Wir sind froh über die gemeinsamen Jahre.

Vivianne Miedema hat sich vor der EM aus München verabschiedet.

Es ist die Bundesliga, die mit großem Vorsprung die meisten EM-Spielerinnen stellt. Hat Deutschland noch die stärkste Liga Europas?

Wörle: Deutschland hat nach wie vor eine der besten Ligen. Aber die Entwicklung in England und Frankreich ist enorm. Da wird aufgerüstet. In England auch, weil die Fernsehgelder sicher bis in den Frauenfußball durchgereicht werden. Finanziell kann Deutschland da kaum mithalten. Aber auch Spanien wird immer spannender, da entwickelt sich was. Real Madrid will mit aller Macht in die Erste Liga, da sind schon Atletico und der FC Barcelona. Die Bundesliga muss also dranbleiben.

Gleich drei Österreicherinnen stehen bei den Bayern unter Vertrag. Wie beurteilen Sie den Auftritt von Viktoria Schnaderbeck, Carina Wenninger, Manuela Zinsberger und ihrer Kolleginnen?

Wörle: Die Erwartungen bei der ersten EM-Teilnahme waren sicher nicht allzu hoch. Aber Österreich hat mit starker Verteidigung und seinem Umschaltspiel eine absolut bemerkenswerte Vorrunde und taktisch clever gespielt. Ich freue mich darüber, dass das Land merkt, was im Frauenfußball möglich ist. Da gibt es schon eine Euphorie. Dass sie es jetzt ins Viertelfinale geschafft haben, wird jeder in Österreich mitbekommen. Und unsere Bayern-Spielerinnen haben sich da sehr gut eingebracht und ihren Anteil am Erfolg.

Sie sind bei der EM nicht vor Ort, stehen Sie trotzdem in regelmäßigem Austausch mit Ihren Spielerinnen?

Wörle: Ja, wir haben eine WhatsApp-Gruppe. Unsere Spielerinnen haben sich nun allesamt fürs Viertelfinale qualifiziert, das ist erfreulich. Aber ich halte mich insgesamt schon zurück. Die Spielerinnen sind jetzt bei der EM - und bei ihren Nationalmannschaften gut aufgehoben. Das ist nicht mein Gebiet.

Thomas Wörle ist mit den Münchnerinnen daheim bereits in die Vorbereitung gestartet.

Sie haben mit ihrem Team in München bereits mit der Vorbereitung begonnen. Wie sehr ist diese durch die EM erschwert, was ist in der neuen Saison drin?

Wörle: Die Situation ist natürlich nicht so, wie ich mir das wünschen würde. Aber sie ist auch nicht neu. Nach Olympia hatten wir gerade mal neun Tage vor dem ersten Pflichtspiel unsere Mannschaft wieder komplett beisammen. Diesmal werden es knapp drei Wochen sein. Wir haben einen massiven Umbruch hinter uns - neun Spielerinnen sind weg, sieben Neue kommen hinzu. Da werden wir sicher einige Zeit brauchen, um uns zu entwickeln. Das ist uns allen bewusst. Aber wir freuen uns auf diese Herausforderung.

Eine Frage noch: Gelingt Deutschland der Gewinn des siebten EM-Titels in Folge?

Wörle: Die absolute Leichtigkeit ist noch nicht da, aber das war 2013 beim EM-Titel in Schweden auch nicht anders. Da haben sich im Laufe des Turniers Mentalität und Teamspirit entwickelt. Und ich bin mir sicher, dass sich die Mannschaft in der K.o.-Phase nochmals steigern wird. Besonders wenn es nun gegen Teams geht, die mitspielen. Deutschland hat das Zeug, den EM-Titel wieder zu holen.

Das sportschau.de-Interview führte Florian Neuhauss