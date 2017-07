Stoische Marozsan im Dienste der Mannschaft

01:14 min | 25.07.2017 | Das Erste Russland - Deutschland 0:2 Deutschland spaziert mühelos zum Sieg über schwache Russinnen und damit auf Platz eins in Gruppe B. Die Höhepunkte in der Kurzzusammenfassung.

von Florian Neuhauss, sportschau.de

Der 2:0-Erfolg gegen Russland brachte einige Erkenntnisse: Steffi Jones setzt tatsächlich auf ihren ganzen Kader, auf Lena Goeßling ist nach wie vor Verlass und Dzsenifer Marozsan kann noch Tore schießen. Doch das bedeutet der 25-Jährigen kaum etwas.

Freude kam bei Dzsenifer Marozsan keine auf. Fast stoisch ließ die Kapitänin den Jubel ihrer Mitspielerinnen über sich ergehen, nachdem sie den so wichtigen, weil vorentscheidenden Elfmeter zum 2:0 gegen Russland verwandelt hatte. "Es ist egal, wer den Elfmeter schießt. Hauptsache, er ist drin", sagte Deutschlands Fußballerin des Jahres sportschau.de. "Unser Erfolg steht an erster Stelle - und wir sind Gruppenerster geworden." Damit geht es im Viertelfinale am Samstag (29.07.2017, 20.45 Uhr, im Live-Ticker auf sportschau.de) gegen Dänemark. Ihre eigene Leistung sah Marozsan allerdings kritisch: "Ich war bisher sehr zufrieden, auch wenn es immer besser geht. Diesmal hatte ich wieder viele Ballkontakte, aber für meinen Geschmack zu viele Ballverluste."

Was ist während der EM schon alles geschrieben worden. Sie sei nicht in Form. Mal lastete die Erwartungshaltung, mal das Kapitänsamt zu schwer auf den Schultern der ja auch erst 25-Jährigen. Sara Doorsoun, die gegen die Russinnen ein ganz starkes EM-Debüt gefeiert hatte, brach eine Lanze für Marozsan. "Ich finde es schade, dass sie nur an ihren Offensivaktionen gemessen wird", betonte die Essenerin. "Sie arbeitet unheimlich viel für das Team und stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft. Ihre Einstellung stimmt einfach."

Doorsoun: "Da hätte schon mein Bein ab sein müssen"

Anders als zuvor hatte Bundestrainerin Steffi Jones mannschaftsintern kein Geheimnis aus der Aufstellung gemacht. Doorsoun und auch Lena Goeßling erfuhren bereits vor dem Abschlusstraining von ihrem ersten Einsatz in den Niederlanden. "Ich kenne das sonst gar nicht von mir, aber ich war sogar schon beim Training aufgeregt", erzählte Doorsoun und untertrieb maßlos, als sie hinzufügte: "Ich glaube, es hat vernünftig geklappt." Dabei hatte die Tochter eines Iraners und einer Türkin einen schweren Stand. In Hälfte eins prallte sie erst mit dem Kopf auf den Boden und wurde dann im Zweikampf hart gefoult. Daran, sich bei ihrem EM-Debüt auswechseln zu lassen, verschwendete die 25-Jährige jedoch keinen Gedanken: "Diesmal hat es echt weh getan - und ich bin hart im Nehmen. Aber um in diesem Spiel runterzugehen, hätte schon mein Bein ab sein müssen."