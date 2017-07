01:07 min | 30.07.2017 | Das Erste | Autor/in: Inka Blumensaat Schottland - Spanien 1:0 Außenseiter Schottland hat das EM-Viertelfinale in den Niederlanden nur knapp verpasst. Der Sieg gegen Spanien fiel um ein Tor zu niedrig aus - die Ibererinnen stehen in der K.o.-Runde.

EM-Vorrunde, Gruppe D

Spanien weiter - Schottland verpasst Sensation

von Olaf Jansen, sportschau.de

Um ein Haar wäre Schottland die Sensation in Gruppe D gelungen. Den schottischen Frauen fehlte beim 1:0 (1:0)-Sieg gegen Spanien letztlich nur ein mageres Törchen zum Weiterkommen in die K.o.-Runde. So zogen die Südeuropäerinnen ins Viertelfinale ein, wo sie am Sonntag (30.07.17) auf Österreich treffen.

Es wurde ein Zittern für alle Beteiligten in dieser Gruppe D, als Schottland in Deventer kurz vor dem Seitenwechsel die 1:0-Führung gegen Spanien gelang und Portugal gleichzeitig gegen England in Rückstand geriet. Hinter England (neun Punkte) gab es plötzlich drei Teams mit jeweils drei Zählern. Hier musste nun der direkte Vergleich den Ausschlag geben. Und der sprach für Spanien, das gegen Portugal mit 2:0 gewonnen hatte. Die Portugiesinnen hatten ja Schottland mit 2:1 bezwungen. Spanien lag also um ein Tor im direkten Vergleich dieser drei vorn und schaffte damit auch den Einzug ins Viertelfinale. Denn auf beiden Plätzen blieb es bis zum Spielende bei dieser Konstellation.

Schottlands Torfrau macht die Schlagzeilen

Die Geschichte der ersten Spielhälfte schrieb Schottlands Torfrau Gemma Fay beinahe ganz allein. Die Keeperin, die in diesem Sommer von Celtic Glasgow zu UMF Stjarnan nach Island wechselte, stand ein halbes Dutzend Mal im Mittelpunkt des Geschehens und wechselte in ihrem Niveau munter zwischen Kreis- und Weltklasse umher. Sie startete mit einem bösen Lapsus, als sie in der fünften Minute einen harmlosen Fernschuss von Spaniens Marta Torrejon unterschätzte und den Ball irgendwie noch mit Hand und Unterarm an den Pfosten manövrierte.

Es folgte eine Menge Leerlauf im Spiel, in dem Spanien zwar rund 70 Prozent Ballbesitz, zunächst aber keine einzige weitere Torchance mehr zu verzeichnen hatte. Das Angriffsspiel ging einfach zu langsam und zu kompliziert vonstatten. Bis zur 35. Minute - da trat wieder Fay auf den Plan. Diesmal griff Schottlands Keeperin an einer Flanke vorbei, doch keine Spanierin brachte die Kugel über die Linie des verwaisten Tores. Eine Minute später zeigte Fay ihr zweites Gesicht, als sie mit einem Weltklasse-Reflex gegen die vier Meter vor ihr köpfende Jennifer Hermoso rettete. Und wiederum nur 60 Sekunden später hechtete die schottische Schlussfrau erfolgreich nach einem platzierten Fernschuss von Torrejon und lenkte diesen stark an den Pfosten.

Spanien spielt, Schottland trifft

Und immer noch war es nicht vorbei mit Fays "Heldentaten": In der 39. Minute stürmte sie aus ihrem Strafraum, verfehlte den Ball aber und riss instinktiv die Hände hoch. Klares Rot eigentlich, denn hinter ihr hätte Spaniens Stürmerin Mariona Caldentey freie Bahn gehabt. Doch zur Überraschung aller zückte Schiedsrichterin Jana Adankova nur die Gelbe Karte. Schottland blieb vollzählig und stellte den Spielverlauf im Gegenzug auf den Kopf: Spaniens Torfrau Sandra Panos konnte einen langen Ball nur ungenügend klären und im Nachsetzen erzielte Caroline Weir tatsächlich die 1:0-Führung für die Britinnen. Fußball paradox in Deventer.

Der zweite Abschnitt ist schnell erzählt: Spaniens Überlegenheit wuchs eher noch an, die schottischen Frauen kamen phasenweise gar nicht mehr aus der eigenen Hälfte heraus. Ein Tor erzielten die Südeuropäerinnen allerdings trotz aller Dominanz nicht mehr. Ein Lattentreffer durch Silvia Meseguer (65.) und eine Großchance von Maria Paz blieben die einzige Ausbeute. So blieb es bei einer Niederlage, die trotzdem das Weiterkommen für die Spanierinnen bedeutete.