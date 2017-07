EM-Vorrunde, Gruppe D

Spanien lässt Portugal keine Chance

Es war der bisher deutlichste Leistungsunterschied bei dieser Frauenfußball-EM in den Niederlanden: In der Vorrundengruppe D hat Spanien am Mittwoch (19.07.2017) ungefährdet mit 2:0 (2:0) gegen Portugal gewonnen. Schon in den Qualifikationsspielen für die Europameisterschaft hatten die Spanierinnen dieses Südeuropa-Duell dominiert.

Nach einer viertelstündigen Abtastphase übernahmen die Schützlinge von Trainer Jorge Vilda im Stadion De Vijverberg in Doetinchem klar die Initiative. Eine erste Chance ließ Jennifer Hermoso - immerhin spanische Liga-Torschützenkönigin mit 35 Treffern - im Strafraum aus sechs Metern noch fahrlässig aus (15.). Beim nächsten Versuch war es bereits knapper: Silvia Meseguers Schuss in Richtung rechtes unteres Eck wurde von Torhüterin Patricia Morais abgewehrt (21.). Zwei Minuten später aber schlug sich die Überlegenheit der Spanierinnen verdientermaßen auch im Ergebnis nieder: Nach einem perfekt getimten Pass von Andrea Pereira aus dem Mittelfeld hatte die 26-jährige Vicky Losada keine Mühe, den Ball im portugiesischen Gehäuse unterzubringen. Spanien setzte sich auch in der Folgezeit in der Spielfeldhälfte der Gegnerinnen fest und machte viel Druck - zu viel für die Abwehr Portugals: In der 42. Minute erhöhte Amanda Sampedro - nach Konfusion im Strafraum - per Kopf auf 2:0.

Portugal fehlt der nötige "Biss"

1:0-Schützin Vicky Losado (Nr. 14) hatte nach der Pause noch eine weitere gute Torchance.

Nach dem Wiederanpfiff der schwedischen Schiedsrichterin Pernilla Larsson plätscherte die Partie ohne große Aufreger vor sich hin. Spanien musste nicht mehr tun als nötig, um den Zwei-Tore-Vorsprung zu verwalten. Die von Francisco Neto trainierten Portugiesinnen sind zum ersten Mal bei einer EM-Endrunde dabei. Ihre mangelnde Erfahrung dürfte aber nicht der Hauptgrund dafür gewesen sein, dass es auch nach der Pause nicht gelang, die spanische Abwehr zumindest ansatzweise unter Druck zu setzen. Eine Halbchance ließ Claudia Neto aus, indem sie den Ball statt aufs Tor in Richtung Eckfahne schoss (55.). Mehr Strafraumszenen erspielten sich die Außenseiterinnen nicht mehr. Spanien konnte so viele Kräfte sparen für die beiden folgenden Gruppenspiele gegen England (23.07.2017) und Schottland (27.07.2017), in denen es um den Einzug ins Viertelfinale gehen wird. Losados Distanzschuss (73.) und Sampedros Volleyabnahme (83.) wurden in der Schlussphase noch Beute der portugiesischen Keeperin Morais - an ihr lag es ganz sicher nicht, dass die Partie verloren ging.