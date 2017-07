01:29 min | 23.07.2017 | Das Erste Island - Schweiz 1:2 Es war ein harter Kampf zwischen Island und der Schweiz, den die Skandinavierinnen nur ganz knapp verloren. Damit hat die Schweiz wieder alle Chancen auf's Weiterkommen.

EM-Vorrunde, Gruppe C

"Mit Blut und Schweiß": Schweiz hofft wieder

Die Schweiz hat das vorzeitige EM-Aus durch den hart erkämpften Sieg gegen Island abgewendet. Nun kommt es zum Showdown gegen Frankreich. Keeperin Gaelle Thalmann, die sich eine Kopfverletzung zuzog, kann wohl auflaufen.

Es war gewiss kein Duell nach dem Geschmack von Fußball-Ästheten, das sich die Schweiz und Island (2:1) da am frühen Samstagabend (22.7.17) bei der EM in den Niederlanden im Stadion De Vijverberg zu Doetinchem lieferten. Nach ihren jeweiligen Auftakt-Niederlagen standen beide Teams enorm unter Druck und gingen dementsprechend energisch - oft auch rustikal - zu Werke. Am Ende einer von beiden Seiten mit Haken und Ösen geführten Auseinandersetzung resümierte die Schweizer Trainerin Martina Voss-Tecklenburg treffend: "Es gab heute keinen Schönheitspreis zu gewinnen." Dafür aber eben jene drei Zähler, die den Europameisterschafts-Debütanten weiter auf den Viertelfinal-Einzug hoffen lassen. Nach der schwachen Vorstellung zum Auftakt gegen Österreich hatten die Eidgenossinnen gezeigt, "dass wir zu Recht bei der EM dabei sein", wie die deutsche Übungsleiterin meinte. Ihre Mannschaft habe den Sieg "mit Blut und Schweiß" erzwungen, sagte Voss-Tecklenburg.

Keeperin Thalmann gibt Entwarnung

Gaelle Thalmann zog sich im Spiel gegen Island eine Kopfverletzung zu.

Wer an dieser Aussage zweifelte, musste nur einen Blick auf Keeperin Gaelle Thalmann werfen. Mit Turban verließ die frühere Bundesliga-Legionärin den Rasen. Sie hatte sich bei einem heftigen Zusammenprall mit Gunnhildur Jonsdottir eine blutende Kopfwunde zugezogen und war minutenlang behandelt worden. "Ich bin zum Ball gegangen und habe sofort den Kopf einer anderen Spielerin gesehen. Ich sah Blut spritzen, wusste aber zunächst nicht, ob es meins oder das der anderen Spielerin war. Dann habe ich schnell realisiert, dass es meins war", erklärte die 31-Jährige. Zugleich gab die Schlussfrau Entwarnung. Die medizinische Abteilung habe "gute Arbeit geleistet" und ihr gehe es bereits "viel besser", schrieb Thalmann auf ihrer Facebook-Seite. Ihrem Einsatz im abschließenden Gruppenspiel am Mittwoch (26.7.17, 20.45 Uhr) gegen Frankreich scheint nichts im Wege zu stehen.

Kiwic und Abbé im "Endspiel" wieder dabei

Gegen den bis dato nur bedingt überzeugenden EM-Mitfavoriten muss die Schweiz siegen, um das selbst formulierte Ziel, den Einzug in das Viertelfinale, zu realisieren. Unmöglich erscheint das in Anbetracht der Leistungssteigerung gegen Island nicht. Hoffnung auf eine Überraschung gegen "Les Bleus" gibt zudem, dass in der am Samstag rotgesperrten Rahel Kiwic sowie der angeschlagen auf der Bank sitzenden Caroline Abbé die beiden etatmäßigen Innenverteidigerinnen wieder zur Verfügung stehen werden.