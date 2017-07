01:29 min | 23.07.2017 | Das Erste Island - Schweiz 1:2 Es war ein harter Kampf zwischen Island und der Schweiz, den die Skandinavierinnen nur ganz knapp verloren. Damit hat die Schweiz wieder alle Chancen auf's Weiterkommen.

EM-Vorrunde, Gruppe C

Schweiz wahrt durch 2:1-Sieg Viertelfinal-Chance

Die Schweiz hat sich für ihren schwachen Auftritt im ersten Gruppenspiel gegen Österreich (0:1) rehabilitiert. Gegen Island gewann die Alpenrepublik am Samstagabend (22.7.17) 2:1 und wahrte ihre Viertelfinal-Chance.

Die Schweizerinnen präsentierten sich im Stadion De Vijverberg zu Doetinchem zunächst stark formverbessert im Vergleich zu ihrem Auftaktspiel gegen Österreich. Das Team der deutschen Trainerin Martina Voss-Tecklenburg war in den ersten 30 Minuten tonangebend, konnte sich gegen sehr tief in der eigenen Hälfte wartende Isländerinnen aber mit einer Ausnahme keine Chancen erarbeiten: Noelle Maritz' überhasteter Abschluss aus spitzem Winkel verfehlte das Ziel deutlich (26.). Ein Ballverlust in der Vorwärtsbewegung sorgte dann gar für den zu diesem Zeitpunkt überraschenden Rückstand. Nach feinem Diagonalpass von Dagny Brynjarsdottir gewann Fanndis Fridriksdottir das Laufduell mit Jana Brunner und überwand Keeperin Gaelle Thalmann mit einem Schuss ins lange Eck (33.).

Dickenmann egalisiert kurz vor der Pause

Gegen nun verunsicherte Schweizerinnen hätte die Elf von Coach Freyr Alexandersson in Person von Gunnhildur Jonsdottir erhöhen können. Die Mittelfeldakteurin kam nach einem Freistoß am langen Pfosten frei zum Kopfball, schien davon jedoch so überrascht, dass sie das Spielgerät deutlich am Gehäuse vorbeisetzte. Die vergebene Großchance sollte sich rächen. Denn kurz darauf gelangte Ramona Bachmann im isländischen Strafraum an die Grundlinie und passte zurück zu Lara Dickenmann, die keine Mühe mehr hatte, zu egaliseren (43.).

Erst die Erleichterung, dann der Schock

Das Tor zum Schweizer Sieg: Ramona Bachmann (2.v.l.) trifft per Kopf.

Sieben Minuten nach dem Seitenwechsel war die Vorlagengeberin dann selbst erfolgreich. Die Chelsea-Stürmerin musste nach einer perfekt getimten Flanke von Maritz aus wenigen Metern nur noch mit der Stirn vollenden (52.). Der Freude über den Führungstreffer folgte kurz darauf der Schock über einen Zusammenprall von Schlussfrau Thalmann mit Jonsdottir (57.). Die Schweizerin blieb mit einer blutenden Kopfwunde am Boden liegen und musste danach knapp zehn Minuten lang behandelt werden. Die Ersatztorhüterinnen Stenia Michel und Seraina Friedli bereiteten sich an der Außenlinie bereits auf einen möglichen Einsatz vor. Doch Thalmann biss auf die Zähne. Mit Turban konnte die 31 Jahre alte Italien-Legionärin weiterspielen. Vor große Prüfungen wurde die frühere Bundesliga-Akteurin (unter anderem bei Turbine Potsdam unter Vertrag) allerdings nicht mehr gestellt. Die wenigen gefährlichen isländischen Angriffe konnten von ihren Vorderleuten allesamt rechtzeitig geklärt werden.