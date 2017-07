01:29 min | 23.07.2017 | Das Erste Island - Schweiz 1:2 Es ist ein harter Kampf zwischen Island und der Schweiz, den die Skandinavierinnen nur ganz knapp verlieren. Damit hat die Schweiz wieder alle Chancen aufs Weiterkommen.

EM-Vorrunde, Gruppe C

Schweiz auch gegen Frankreich im "Kampfmodus"?

Die Schweiz muss am Mittwoch gegen Frankreich siegen, um sich für das Viertelfinale zu qualifizieren. Der robuste und erfolgreiche Auftritt gegen Island macht dem Außenseiter Mut.

Bereits seit 2003 trägt Lara Dickenmann nun das Trikot der Schweizer Nationalmannschaft. Als besonders harte oder gar unfaire Spielerin ist die Offensivakteurin des VfL Wolfsburg nie in Erscheinung getreten. Gerade einmal eine Gelbe Karte sah die 31-Jährige in 120 Länderspielen. Im 121. Einsatz dauerte es dann allerdings lediglich sieben Minuten, bis Dickenmann eine Verwarnung erhielt. Sie hatte im von Beginn an hitzigen EM-Duell der "Nati" am vergangenen Samstag (22.7.17) mit Island Dagny Brynjarsdottir die Stollen in den Bauch gerammt. "Nicht absichtlich", wie die 31-Jährige hinterher glaubhaft betonte, um dann vielsagend zu ergänzen: "Aber wenn man halt im Kampfmodus ist." Denn genau diese resolute Zweikampfführung sowie Willenskraft hatten die Eidgenossinnen zum Auftakt gegen Österreich (0:1) vermissen lassen und sich dadurch selbst in die missliche Lage gebracht, gegen Island unbedingt gewinnen zu müssen, um ihre Viertelfinal-Chance zu wahren. Sie schafften es, siegten 2:1. "Nun haben wir die Nervosität abgelegt und sind im Turnier drin", resümierte Trainerin Martina Voss-Tecklenburg anschließend erleichtert. Balsam auf die zuvor geschundenen Seelen der Spielerinnen dürften auch die nun positiven Berichte in den heimischen Medien gewesen sein. So schrieb beispielsweise das Boulevard-Blatt "Blick": "Von Flasche leer zu Super Women!"

Zehnder: "Wir waren zu nett miteinander"

Der Rehabilitation für die Österreich-Pleite vorausgegangen waren einige Aussprachen mit und ohne Trainerteam. "Es waren anstrengende Gespräche", berichtete Dickenmann der "Blick". Die Mannschaft habe gemerkt, "dass wir vielleicht vorher zu nett miteinander waren", ergänzte Mittelfeldakteurin Cinzia Zehnder: "Dabei mussten wir uns knallhart ins Gesicht sagen, was Sache ist. Bloßgestellt wurde aber niemand." Zumindest kurfristig zeigte der rege "Gedankenaustausch" Wirkung. Gegen Island riefen die Schweizerinnen die Grundtugenden des Fußballs von der ersten Sekunde an ab und konnten daher den Abnutzungskampf gegen den nicht minder aggressiven Kontrahenten für sich entscheiden. Nun kommt es für die "Nati" am Mittwoch (26.7.17, 20.45 Uhr, live bei ONE und im Livestream bei sportschau.de) gegen Frankreich zum Endspiel um den Einzug in die Runde der letzten Acht.

Dickenmann weiß um Schwächen von "Les Bleus"

Die Schweizerin Lara Dickenmann spielte sechs Jahre lang in Frankreich.

"Das Island-Spiel gibt uns Hoffnung", sagte Dickenmann, für die das Duell mit "Les Bleus" ein Treffen mit einigen früheren Mannschaftskameradinnen ist. Sechs Jahre lang stand die 31-Jährige beim Triple-Gewinner Olympique Lyon unter Vertrag, bevor sie 2015 nach Wolfsburg wechselte. Daher sei es "ein spezielles Spiel" für sie, gab Dickenmann zu Protokoll. Sie freue sich, ihre ehemaligen Weggefährtinnen mal wieder zu sehen, "aber sonst ist es ein Gegner wie jeder andere auch". Und vor allem einer, der unbedingt bezwungen werden muss. Denn nur bei einem Sieg würde die Schweiz ins Viertelfinale einziehen. Frankreich genügt hingegen bereits ein Remis, um den vorzeitigen Turnier-K.o. zu verhindern. Die Favoritenrolle liegt fraglos beim WM-Gastgeber von 2019, der bis dato sein großes Können allerdings nur in Ansätzen aufblitzen ließ. Und Druck war in den vergangenen Jahren stets Gift für die technisch versierten Französinnen. Immer wieder scheiterten sie an ihrer Abschlussschwäche und ihren Nerven.

"Wenn eine Mannschaft tief steht und die Räume eng macht, haben sie Probleme. Je länger es 0:0 steht, desto nervöser werden sie", meinte "Frankreich-Expertin" Dickenmann. Schlecht nur für die Schweiz, dass sie es sich in Anbetracht der Konstellation in der Gruppe C nicht erlauben kann, auf 0:0 zu spielen. Die Eidgenossinnen müssen eigentlich "volle Pulle" spielen, damit es am Ende nicht im heimischen Boulevard heißt: "Von Super Women zu Flasche leer"...