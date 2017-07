10:04 min | 24.07.2017 | Das Erste Hauchdünner Sieg für Portugal über Schottland Die etwas größere Cleverness vor dem Tor war entscheidend: Portugal hat Schottland in einem engen Duell etwas glücklich geschlagen. Hier die Zusammenfassung der besten Szenen.

EM-Vorrunde, Gruppe D

Portugal wahrt Viertelfinalchance

von Thomas Luerweg, sportschau.de

Portugal hat sich der Frauen-EM in den Niederlanden die Chance auf das Erreichen des Viertelfinales erhalten: Die Mannschaft von Trainer Francisco Neto besiegte am Sonntag (23.07.2017) in Rotterdam Schottland mit 2:1 (1:0). Sie verdiente sich den Erfolg durch eine starke zweite Halbzeit. Für einen Viertelfinaleinzug müsste im abschließenden Gruppenspiel am Donnerstag gegen die favorisierten Engländerinnen allerdings ein Sieg her.

Nach einem wenig unterhaltsamen Beginn kamen beide Teams in einer Partie auf Augenhöhe zu Chancen: Die Schottin Lana Clelland setzte den Ball von der linken Strafraumecke einen Meter neben den Kasten (12.). Fünf Minuten später hätte sie die Führung erzielen müssen, als die portugiesische Schlussfrau Patricia Morais einen satten Schuss von Caroline Weir nach vorn abprallen ließ. Aber die Stürmerin trat zunächst am Ball vorbei und scheiterte im zweiten Versuch an der Torfrau. Die Schottinnen hatten ein deutliches Übergewicht, doch der Führungstreffer fiel auf der anderen Seite: Nach einem Ballverlust der Britinnen in der portugiesischen Hälfte setzte Diana Silva zum Sprint auf dem linken Flügel an und ihre abgefälschte Flanke erreichte Carolina Mendes, die zum 1:0 traf (27.). Verteidigerin Vaila Barsley hatte über den Ball getreten. Die Frauen von der Insel versuchten zu antworten, doch ihren Versuchen mangelte es an Präzision. So ging es mit der für Portugal sehr schmeichelhaften Führung in die Pause.

Zwei Joker treffen

Nach dem Wechsel machten sich die Ibererinnen daran, sich ihre Führung zu verdienen. Besonders Cláudia Neto, die in Schweden beim Linköpings FC spielt, zog im Mittelfeld die Fäden. In der 63. Minute hätte sie um ein Haar erhöht, doch ihr Schuss wurde geblockt. Danach überschlugen sich die Ereignisse, weil gleich zwei Joker trafen: Zunächst war Erin Cuthbert nur 14 Minuten nach ihrer Einwechselung für die Schottinnen erfolgreich (68.). Sie traf nach einem sehenswerten Zusammenspiel im Strafraum mit Weir. Doch Portugal schlug zurück: Die für Leverkusen aktive Ana Leite - eine Minute zuvor gekommen - legte den Ball nach einem langen Abstoß souverän an der schottischen Keeperin Gemma Fay vorbei ins Netz (72). Danach nahm die Partie weiter Fahrt auf, doch Portugal ließ mehrere gute Gelegenheiten aus, zu erhöhen. Weir traf kurz vor dem Ende noch einmal den Pfosten (86.), die Schottinnen konnten das Blatt nicht mehr wenden. Der Sieg ging wegen der Leistungssteigerung der Portugiesinnen in der zweiten Halbzeit in Ordnung.