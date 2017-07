EM-Vorrunde, Gruppe A

"Oranje" und Dänemark marschieren ins Viertelfinale

Gastgeber Niederlande und Dänemark stehen im Viertelfinale der Frauen-EM: "Oranje" fuhr am Montag beim 2:1 (1:0) gegen Belgien in Tilburg den dritten Sieg im dritten Spiel ein, die Däninnen schlugen im Duell der Skandinavierinnen in Deventer Norwegen 1:0 (1:0). Die beiden erfolgreichen Teams könnten Viertelfinalgegnerinnen der deutschen Frauen werden.

Die Niederländerinnen hatten gegen das Überraschungsteam Belgien durchaus Mühe, den begeisterten Fan in Tilburg eine weiteres Fußballfest zu bescheren. Dennoch gingen sie wie gewohnt mit hohem Tempo zu Werke, einmal mehr über die rechte Seite angetrieben von der Liverpoolerin Shanice van de Sanden. Auch Stürmerin Lieke Martens, deren Einsatz fraglich war, konnte auflaufen. Nach einem Foul an Jackie Groenen im belgischen Strafraum verwandelte Sherida Spitse den fälligen Strafstoß so sicher wie schon zuvor in der Partie gegen Dänemark (27.). Wegen einer fünfminütigen Verletzungspause nach einem Zusammenstoß von Anouk Dekker und Belgiens Maud Coutereels ging die temporeiche und umkämpfte Partie mit Vorteilen für die Gastgeberinnen in die Pause.

Wullaert gleicht aus - Martens legt nach

In der zweiten Halbzeit machten die Gastgeberinnen weiter Druck. Das Team von Bondscoach Sarina Wiegman zauberte phasenweise vor dem belgischen Strafraum. Doch dann wurden die Belgierinnen stärker. Zunächst scheiterte Janice Cayman nach einer Flanke der Wolfsburgerin Tessa Wullaert (56.). Drei Minuten später gelang Wullert ein kurioser Treffer. Ein Heber aus 30 Metern senkte sich hinter der verdutzten Torfrau Sari van Veenendaal ins Netz - 1:1, der erste Gegentreffer des Turniers für "Oranje". Doch als Lieke Martens nach 74 Minuten den alten Vorsprung wieder herstellte, glaubten die Belgierinnen nicht mehr ans Weiterkommen. Sie resignierten und am Ende waren die Niederländerinnen dem dritten Treffer nah. Schon vor dem Abpfiff feierten die Fans ausgelassen eine Viertelfinalparty!