EM-Vorrunde, Gruppe A

"Oranje" bangt um "Barca"-Star Martens

Die niederländische Nationalmannschaft muss in ihrem abschließenden Gruppenspiel am Montag (23.7.17, 20.45 Uhr, live bei ONE und im Livestream bei sportschau.de) gegen Belgien möglicherweise auf Starstürmerin Lieke Martens verzichten.

Die Torjägerin des FC Barcelona laboriert an einer Knöchelverletzung und konnte am Sonntag (23.7.17) nur leichtes Lauftraining absolvieren. Ihr Einsatz ist laut niederländischer Medien stark gefährdet. Die 24-Jährige hat sich die Blessur im zweiten Gruppenspiel des Gastgebers am vergangenen Donnerstag (20.7.17.) gegen Dänemark (1:0) in einem Zweikampf mit Sanne Troelsgaard zugezogen. Wegen der Verletzung musste Martens in der 78. Minute ausgewechselt werden. Für sie kam Renate Jansen in die Partie.

Jansen und Beerensteyn als Alternativen

Sollte die 24-Jährige, die vor wenigen Wochen ihren Wechsel vom FC Rosengard nach Barcelona bekannt gab, ausfallen, müsste Bondscoach Sarina Wiegman im dritten EM-Spiel erstmals ihre Sturmformation ändern. Martens hat bis dato mit der vormaligen Münchnerin Vivianne Miedema und Shanice van de Sanden (Liverpool LFC) ein Angriffs-Trio gebildet. Als Ersatz stünde neben Jansen auch noch Lineth Beerensteyn bereit, die in er kommenden Saison für den FCB stürmen wird.