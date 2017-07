01:14 min | 23.07.2017 | Das Erste Frankreich- Österreich 1:1 Damit hatten die Französinnen nicht gerechnet: Außenseiter Österreich zeigte einen großen Kampf und trotzte dem Favoriten einen Punkt ab. Damit bleibt's spannend in Gruppe C.

EM-Vorrunde, Gruppe C

Österreich trotzt Frankreich ein Remis ab

Österreich schickt sich bei seiner ersten Teilnahme an einer Frauenfußball-Europameisterschaft an, ins Viertelfinale einzuziehen. Die Alpenrepublik trotzte am Samstag (22.7.17) in Utrecht Frankreich ein 1:1 (1:0) ab und kann nun mit einem Punktgewinn im abschließenden Gruppenspiel am Mittwoch (26.7.17) gegen Island die Qualifikation für die Runde der letzten Acht perfekt machen.

Der EM-Novize überzeugte wie bereits in seiner Auftaktpartie gegen die Schweiz (1:0) durch eine herausragende Laufleistung, große taktische Disziplin und gutes Umschaltspiel. Zudem profitierte das Team von Coach Dominik Thalhammer von einer gewissen Überheblichkeit des Turnierfavoriten im Aufbauspiel und Abwehrverhalten. So passte die erfahrene Keeperin Sarah Bouhaddi den Ball in der 22. Minute unbedrängt in die Füße von Nicole Billa, die rasch zu Laura Feiersinger weiterleitete und der 24-Jährigen so die große Chance zum 1:0 eröffnete. Bouhaddi konnte ihren Patzer mit einer Parade zwar noch wettmachen. Kurz darauf war die Schlussfrau gegen einen platzierten Schuss der Duisburger Bundesliga-Spielerin Lisa Makas jedoch machtlos (27.). Vorausgegangen war ein Einwurf von Verena Aschauer, den Frankreichs halbherzig zu Werke gehende Verteidigung nicht klären konnte. Offensiv fand der WM-Gastgeber von 2019 in Abschnitt eins mit Ausnahme einer Gelegenheit von Marie-Laure Delie, die Keeperin Manuela Zinsberger vereitelte (15.), ebenfalls nicht statt.

Keeperin Zinsberger patzt und glänzt

Die ansonsten in der ersten Hälfte nicht ernsthaft geprüfte Zinsberger war es dann kurz nach dem Seitenwechsel, die die Französinnen mit einem Patzer ins Spiel zurückbrachte. Die Torhüterin des FC Bayern München unterlief einen Eckstoß von Elise Bussaglia, den Amandine Henry aus wenigen Metern mühelos in die Maschen köpfte (51.). Zinsberger konnte ihren Fehler später aber wettmachen, als sie einen platzierten Schuss von Henry mit einer Glanztat über die Latte lenkte (66.). Die Parade der Keeperin war für ihre Vorderleute ein deutliches Signal, wieder etwas höher zu verteidigen. Denn zu diesem Zeitpunkt schien es nur noch eine Frage der Zeit, bis die inzwischen drückend überlegenen Französinnen den zweiten Treffer erzielen würden. Mit letzter Kraft und etwas Fortune rettete die Thalhammer-Equipe den Punktgewinn über die Zeit und hat so nun allerbeste Chancen auf das Viertelfinale. Frankreich genügt in seinem letzten Gruppenspiel am Mittwoch (26.7.17) gegen die Schweiz ebenfalls ein Remis zum Einzug in die Runde der letzten Acht.