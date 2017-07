01:08 min | 26.07.2017 | Das Erste Island - Österreich 0:3 Jubel in Österreich: Den Neulingen bei der Frauenfußball-EM gelingt mit einem 3:0 über Island sensationell der Sprung ins Viertelfinale. Stimmungsvolle Bilder aus Rotterdam!

EM-Vorrunde, Gruppe C

Österreich sensationell als Gruppensieger weiter

von Hanno Bode, sportschau.de

Österreich sorgt bei der EM in den Niederlanden weiter für Furore. Der krasse Außenseiter bezwang am Mittwochabend (26.7.17) in Rotterdam Island mit 3:0 (2:0) und zieht als Gruppenerster in die Runde der letzten Acht ein.

Die auch in ihrem dritten Vorrundenspiel mit elf Bundesliga-Legionärinnen beginnenden Österreicherinnen suchten von Beginn an konsequent den Weg nach vorne, obwohl ihnen ein Remis in jedem Fall zum Weiterkommen gereicht hätte. Bereits nach 25 Sekunden prüfte die Duisburgerin Lisa Makas Islands Keeperin Gudbjörg Gunnarsdottir mit einem Flachschuss aus der Distanz - ein probates Mittel auf dem von Regen durchnässten Rasen. Kurz darauf besaß Sand-Stürmerin Nina Burger nach einem verlängerten Eckstoß die Riesenchance zur Führung. Auch sie schaffte es nicht, die Torfrau zu überwinden (3.). Sollte Gunnarsdottir in Rotterdam zum Österreich-Schreck avancieren? Einiges deutete darauf hin, zumal die 32-Jährige Mitte des ersten Abschnitts zwei weitere Gelegenheiten durch Nicole Billa (25., 28.) vereitelte.

Zadrazils Doppelpack ebnet den Weg

Ihren Heldentaten folgte dann aber ein folgenschwerer Patzer. In der 36. Minute ließ die frühere Potsdam-Keeperin eine eigentlich harmlose Flanke von Burger direkt vor die Füße von Sarah Zadrazil fallen, die sich nicht mehr gegen ihr erstes Endrunden-Tor "wehren" konnte. Beim zweiten Gegentor traf Gunnarsdottir keine Schuld. Ihre Vorderleute schliefen bei einem Eckstoß von Sarah Puntigam den Schlaf der Gerechten, sodass die hellwache Burger am kurzen Pfosten recht unbedrängt vollenden konnte (44.).

Island bemüht, aber letztlich chancenlos

Nach dem Seitenwechsel konnte die Mannschaft von Teamchef Dominik Thalhammer nur noch ein paar Minuten an ihren guten Auftritt im ersten Abschnitt anknüpfen. Mit fortwährender Dauer schienen den Österreicherinnen ein wenig die Kräfte zu schwinden. Ein Phänomen, das bereits in ihren ersten beiden Partien zu beobachten war und primär auf ihr kräftezehrendes Pressing zurückzuführen sein dürfte. Gegen sehr bemühte, aber fußballerisch biedere Isländerinnen blieb der leichte Leistungsabfall jedoch ohne Folgen. Der Sieg des EM-Debütanten geriet zu keinem Zeitpunkt in Gefahr, fiel am Ende aber etwas zu hoch aus, weil die eingewechselte Stefanie Enzinger noch zum 3:0 abstaubte (90.). Im Viertelfinale trifft die Alpenrepublik nun am kommenden Sonntag (30.7.17) auf den Zweiten der Gruppe D, in der es am Donnerstag (27.7.17) zum Showdown kommt.