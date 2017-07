01:11 min | 21.07.2017 | Das Erste | Autor/in: Jan Neumann Norwegen - Belgien 0:2 Wer hätte das gedacht? Der EM-Neuling und krasse Außenseiter Belgien bringt am zweiten Vorrundenspieltag in Gruppe A den amtierenden Vize-Europameister Norwegen zu Fall.

EM-Vorrunde, Gruppe A

Norwegen nach 0:2 gegen Belgien vor dem Aus!

Norwegen, EM-Finalist von 2013, steht völlig überraschend schon nach zwei Vorrundenpartien bei der Frauenfußball-Europameisterschaft vor dem Aus: Grund ist eine 0:2 (0:0)-Niederlage am Donnerstag in Breda (20.07.2017) gegen EM-Neuling Belgien. Nach zwei Pleiten und null Punkten ist Platz zwei in der Tabelle und damit das Viertelfinale in weite Ferne gerückt.

In einer intensiv und körperbetont geführten Partie setzten sich die Belgierinnen von Beginn an mit Herz gegen die Favoritinnen zur Wehr. Schon nach vier Minuten kam Mittelfeldspielerin Elke Van Gorp aus etwa zehn Metern zum Schuss, doch Norwegens Torfrau Ingrid Hjelmseth parierte stark. Doch auch die Skandinavierinnen kamen immer wieder zu hochkarätigen Chancen, etwa einem Kopfball von Ada Hegerberg (15.) oder einer Direktabnahme der Wolfsburgerin Caroline Graham Hansen frei vor dem Tor, die sie knapp drübersetzte (20.). Auf der Gegenseite sorgte immer wieder Tessa Wullaert mit tollen Hereingaben für Gefahr. Mit leichten Vorteilen für Norwegen ging es in die Pause.

Tore nach der Pause

Nach dem Wechsel drängte Norwegen auf die Führung, doch Graham Hansen ließ eine große Gelegenheit zur Führung aus (50.). Vier Minuten später prallte Van Gorp mit Keeperin Hjelmseth zusammen. Norwegens Schlussfrau blieb zunächst benommen liegen, machte aber weiter. Am folgenden K.o. für Norwegen innerhalb von acht Minuten hatte Hjelmseth ihren Anteil: Zunächst konnte sie einen Kopfball von Wullaert nicht festhalten. Den Abpraller staubte Van Gorp zur Führung ab - 1:0 (59.). Acht Minuten später pennte die norwegische Hintermannschaft nach einem Einwurf. Janice Cayman schaltete am schnellsten und köpfte aus kurzer Distanz ein. Hjelmseth konnte den Treffer nicht verhindern. Norwegen bäumte sich noch einmal auf, konnte das Blatt aber nicht mehr wenden. Die belgischen Fans stimmten bereits in der Schlussphase Fangesänge an, der Erfolg war nach der Steigerung in der zweiten Hälfte durchaus verdient.