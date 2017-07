08:31 min | 21.07.2017 | Das Erste "Oranje" jubelt nach Spitse-Tor gegen Dänemark Mit ihrem Elfmetertreffer zum 1:0 gegen Dänemark hat Sherida Spitse EM-Gastgeber Niederlande das Tor zum Viertelfinale weit aufgestoßen. Hier die besten Szenen der spannenden Partie.

EM-Vorrunde, Gruppe A

Niederlande stoßen Tor zum Viertelfinale weit auf

Die Gastgeberinnen aus den Niederlanden haben bei der Frauen-EM das Viertelfinale fast sicher. Die Mannschaft von Trainerin Sarine Wiegman besiegte am Donnerstag (20.07.2017) in Rotterdam in einer unterhaltsamen Partie Dänemark mit 1:0 (1:0). Mit sechs Punkten führt sie die Gruppe A an. Nach überlegener erster Hälfte waren die Däninnen in der zweiten Halbzeit dem Ausgleich nah, aber die Elftal rettete den knappen Vorsprung ins Ziel.

Die Frauen in Oranje machten in Rotterdam von Beginn an Druck. Immer wieder suchten sie in der Vorwärtsbewegung die Ex-Münchenerin Vivianne Miedema. Eine ganz starke Partie machte auf der rechten Seite auch die Torschützin vom 1:0-Erfolg gegen Dänemark, Shanice Van De Sanden. Sie hielt mit ihrer Schnelligkeit die dänische Defensive permanent auf Trab. Ein Freistoß von Sherida Spitse sorgte für die erste Chance, doch Dänemarks Torfrau Stina Petersen riss die Fäuste hoch und parierte (5.). Der Druck der Elftal nahm zu: Miedema per Kopf (10.) und ein Versuch von Jackie Groenen, die Miedema vor dem Tor anschoss (14.), hätten die Führung bedeuten müssen. Zu der kam es in der 20. Minute: Spitse traf vom Punkt, nachdem Daniëlle Van de Donk im Strafraum zu Fall gekommen war - das verdiente 1:0. Im direkten Gegenzug hätte Pernille Harder aus 14 Metern fast den Ausgleich besorgt, doch die holländische Torfrau Sari van Veenendaal reagierte stark (21.). In der Folge blieben die Gastgeberinnen aber am Drücker und gingen mit der hochverdienten Führung in die Pause.

Däninnen mit starker zweiter Hälfte

Nach dem Wechsel mussten die "Oranje"-Frauen dem enormen Tempo des ersten Abschnitts Tribut zollen. So kamen die Skandinavierinnen besser ins Spiel: Harder passte den Ball ins Zentrum auf Sanne Troelsgaard - die verzog aus Abseitsposition, allerdings nicht geahndet (52.). Danach witterten die Däninnen ihre Chance. Troelsgaard war mit zwei Schüssen gefährlich (61.,75.), für die Gastgeberinnen stand lediglich ein Kopfball von Stephanie van der Gragt auf der Habenseite (59.). Es schien nur eine Frage der Zeit zu sein bis der Ausgleich fällt. Doch trotz der deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Abschnitt und dem druckvollen Angriffsspiel reichte es nicht für Dänemark. In der Nachspielzeit vergab Nadia Nadim eine große Ausgleichschance - wenig später war Schluss.