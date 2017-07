01:15 min | 16.07.2017 | Das Erste | Autor/in: Jan Neumann Niederlande - Norwegen 1:0 Im Eröffnungsspiel der Frauenfußball-EM schlägt Gastgeber Niederlande Mitfavorit Norwegen mit 1:0. Die Kurzzusammenfassung der rassigen Auftaktpartie in Utrecht!

EM-Vorrunde, Gruppe A

Niederlande oder Dänemark: Wer jubelt erneut?

Mit Gastgeber Niederlande und Dänemark Team treffen am Donnerstag (20.07.2017, 20.45 Uhr, im Liveticker auf sportschau.de) bei der Frauenfußball-EM die beiden Gewinner-Teams des ersten Spieltags in Gruppe A aufeinander. Im Mittelpunkt stehen unter anderem die beiden Siegtorschützinnen aus den Auftaktpartien.

Shanice van de Sanden hatte mit ihrem Kopfballtreffer (66.) zum verdienten 1:0-Sieg gegen den favorisierten Vize-Europameister Norwegen am vergangenen Sonntag (16.07.2017) den gelungenen EM-Auftakt für die Gastgebernation perfekt gemacht. Auf Seiten der Däninnen hieß die Heldin des ersten Spiels Sanne Troelsgaard. Sie hatte in einer zerfahrenen Partie gegen Belgien bereits in der sechsten Minute ebenfalls per Kopf getroffen. Mit ihren Toren sorgten sie für einen gehörigen Euphorie-Schub in ihren Teams, der nun nach Möglichkeit im Sparta-Stadion Het Kasteel in Rotterdam für ein zweites Erfolgserlebnis sorgen soll. Doch es ist wie es ist auf dem Fußballplatz: Nur einer kann gewinnen.

Unentschieden ist den Gastgebern zu wenig

Die niederländische Nationaltrainerin Sarine Wiegman sieht ihr Team gut vorbereitet für das Duell mit den Däninnen. "Wir sind - nach einem Tag Pause - nun fokussiert auf unser zweites Spiel. Es wird sicher eine interessante Partie, da beide Mannschaften Ballbesitz-Fußball bevorzugen." Mit einem Unentschieden, das machte sie in der Pressekonferenz am Tag vor dem Spiel deutlich, sei sie nicht zufrieden. Wiegmann und die niederländische Mittelfeldspielerin Sherida Spitse betonten vor der Partie beide, dass die Dänen ein körperlich starkes Team seien.

Arnth will ihrem Team abseits des Platzes helfen

Dänemarks Trainer Nils Nielsen und seine Spielerinnen sehen der Partie gegen den EM-Gastgeber nach eigener Aussage mit großer Vorfreude entgegen: "Das wird ein aufregendes Spiel." Die Niederlande seien aber der große Favorit. Er betonte vor allem die Gefahr, die von den schnellen Offensivkräften der "Oranjes" ausgehe. Angreiferin Pernille Harder hofft, dass sich die dänischen Fans im Stadion in Rotterdam gegen die niederländischen bemerkbar machen können.

Die Däninnen müssen für den Rest des EM-Turniers auf Abwehrspielerin Janni Arnth verzichten, die mit einem Ermüdungsbruch im Fuß ausfällt. Sie wird aber bei ihrem Team in den Niederlanden bleiben: "Ich fühle mich besser, wenn ich bei meinen Mitspielerinnen bin und ihnen Tipps geben kann."

Dänemark gewann oft gegen die Niederlande

"Oranje" in blau: 2009 gewannen die Niederlande bei der EM gegen Dänemark in der Vorrunde.

Je nach Verlauf der Partie Norwegen gegen Belgien (18 Uhr im Rat Verlegh Stadion in Breda, ebenfalls im Liveticker auf sportschau.de) könnten die Niederlande oder Dänemark mit einem Sieg bereits das Viertelfinal-Ticket lösen. Auf jeden Fall aber würden drei weitere Punkte auf dem eigenen Konto einen großen Schritt dorthin bedeuten.

In der Statistik spricht vor dem Anpfiff vieles für die Däninnen: Von den 20 Spielen gegen die Niederlande konnten sie elf gewinnen. Fünfmal siegten die "Oranje"-Frauen - einer dieser Erfolge war das 2:1 in der Gruppenphase bei der EM 2009. Die Niederlande waren es auch, die die beiden jüngsten Duelle mit Dänemark für sich entscheiden konnten: Im Januar vergangenen Jahres gab es in Freundschaftsspielen im türkischen Belek ein 2:0 und ein 2:1.