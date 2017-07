Turnierbeginn

Niederlande bitten Norwegen zum "EM-Tanz"

Mit dem Vorrundenspiel der Gruppe A zwischen den Gastgeberinnen aus den Niederlanden und dem Titel-Mitfavoriten Norwegen beginnt am Sonntagabend (16.07.2017, 18 Uhr) die Frauenfußball-Europameisterschaft. Das DFB-Team startet am Montag ins Turnier.

Die EM im deutschen Nachbarland ist die bislang größte in der Geschichte des Frauenfußballs: In den Niederlanden kämpfen erstmals 16 Teams um den Titel - vor vier Jahren in Schweden waren es noch vier Mannschaften weniger. Und mit den Norwegerinnen greift am ersten Tag auch gleich einer der Turnierfavoriten ins Geschehen ein: Am 28. Juli 2013 unterlagen sie erst im Finale gegen das damals noch von Silvia Neid trainierte deutsche Team mit 0:1 (0:0).

Die Partie gegen die von Sarina Wiegman trainierten Niederländerinnen im Stadion Galgenwaard in Utrecht wird gleich zu einem ersten Gratmesser für die Norwegerinnen. Schließlich lautet das EM-Ziel der Mannschaft des Königlichen Niederländischen Fußballbundes (KNVB), die sich als Gastgeber automatisch für das Turnier qualifiziert hat, ganz selbstbewusst: Einzug ins Halbfinale!

"Wir wollen ein großes Turnier spielen"

Auf Vivianne Miedema ruhen die Hoffnungen der "Orange"-Fans bei der EM im eigenen Land.

Im "Orange"-Kader fehlen mit Siri Worm (FC Twente) und Merel van Dongen (Ajax Amsterdam) überraschend zwei bisherige Säulen im Nationalteam. Das EM-Aufgebot verfügt aber dennoch über einige internationale Erfahrung: Immerhin zwölf Spielerinnen stehen bei ausländischen Teams unter Vertrag. Torhüterin Loes Geurts, Kapitänin Mandy van den Berg, Mittelfeldakteurin Lieke Martens und Angreiferin Vivianne Miedema gelten als "Gerüst" der Stammelf.

Miedema spielte bis zum Ende der abgelaufenen Saison beim FC Bayern München in der Frauenfußball-Bundesliga. Nach der EM wird sie für den FC Arsenal in London auf Torejagd gehen. Mit ihr und allen anderen niederländischen Nationalspielerinnen verfolgt Trainerin Wiegman nur ein Ziel: "Wir wollen ein großes Turnier spielen." Das heimische Publikum soll die Elftal dabei unterstützen.

Vize-Europameisterinnen haben großes Ziel

Gut möglich aber, dass die großen Ambitionen des EM-Gastgebers gleich zum Auftakt des Turniers einen herben Dämpfer erleiden. Der amtierende Vize-Europameister Norwegen ist nämlich alles andere als ein leichter Gegner für das erste Vorrundenspiel. Ungeschlagen (sieben Sieg, ein Unentschieden) haben sich die Norwegerinnen unter Trainer Roger Finjord durch die Turnier-Qualifikation gespielt. Mit seinem Anfang des Jahres installierten Nachfolger Martin Sjögren an der Seitenlinie soll es nun so weitergehen, das jedenfalls wünschen sich der norwegische Fußballverband und die Fans daheim. Der Trainer selbst gibt jedenfalls durchaus Anlass für Träumereien: "Wir befinden uns im Umbruch, aber das Team hat bereits das Potenzial, auf hohem Niveau zu agieren."

Ada Hegerberg ist Norwegens Superstar

Norwegens Stürmerin Ada Hegerberg weiß, wie man Titel gewinnt.

Die norwegische Nationalmannschaft hat in den vergangenen Jahren einige Abschiede von etablierten Spielerinnen verkraften müssen. Doch auch wenn Trine Rönning, Lene Mykjaland, Marita Skammelsrud Lund, Ingvild Stensland oder Solveig Gulbrandsen inzwischen nicht mehr dabei sind: Mit der 37 Jahre alten Torhüterin Ingrid Hjelmseth sowie Verteidigerin Maren Mjelde, Offensiv-Allrounderi Elise-Hove Thorsnes, der Wolfsburgerin Caroline Hansen oder den Schwestern Andrine und Ada Hegerberg steht bei den Norwegerinnen jede Menge Qualität auf dem Platz. Die erst 21 Jahre alte Ada Hegerberg gewann gerade in Frankreich mit Olympique Lyon das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League. "Europas Fußballerin des Jahres 2016" kennt auch die Bundesliga ganz genau: 2013 und 2014 spielte sie bei Turbine Potsdam.

Zuschauer beim Olympia-Turnier in Rio

Vor vier Jahren bei der EM in Schweden trafen der zweimalige Europameister Norwegen und die Niederlande ebenfalls in der Gruppenphase aufeinander. Damals setzten sich die "Wikingerinnen" durch ein Tor von Gulbrandsen knapp mit 1:0 (0:0) durch. Im bislang letzten Pflichtspiel zwischen beiden Mannschaften gelang ebenfalls Norwegen der Sieg: In der Olympia-Qualifikation im März vergangenen Jahres gab es ein 4:1 gegen die Niederlande. Dieser Erfolg war am Ende aber wertlos, da sowohl die Niederlande als auch Norwegen die Olympiaqualifikation verpassten.

Der Weg bis zum Finale ist weit

Die beiden anderen Konkurrenten aus der Vorrundengruppe A, Dänemark und EM-Debütant Belgien, treffen im Anschluss an das Eröffnungsspiel ab 20.45 Uhr im Stadion De Vijverberg in Doetinchem aufeinander. Die deutsche Mannschaft startet als Titelverteidiger und einer der Topfavoriten auf den Turniersieg am Montag (17.07.2017, 20.45 Uhr, live im Ersten und hier im Livestream) gegen Schweden in die Europameisterschaft. Die ersten beiden aus jeder der vier Vierergruppen ziehen ins Viertelfinale ein. Die K.o.-Phase des Turniers beginnt am 29. Juli, das Endspiel ist am 6. August in Enschede.