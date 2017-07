Nadine Keßler: UEFA-Anzug statt DFB-Dress

von Florian Neuhauss, sportschau.de

Nadine Keßler ist seit April hauptberuflich Beraterin der UEFA. Die ehemalige Weltfußballerin will mit ihren Ideen die Entwicklung des Frauenfußballs weiter vorantreiben. Nach ihrem bitteren Karriereende hat die 29-Jährigen abseits des Platzes neuen Mut geschöpft. Doch vielleicht führt sie die Sehnsucht nach dem Ball irgendwann als Trainerin zurück auf den Platz.

Allein schon optisch wird jedem schnell klar, dass Nadine Keßler die Seiten gewechselt hat. Statt im DFB-Dress auf dem grünen Rasen ist die 29-Jährige bei der EM in den Niederlanden nur im schwarzen Anzug auf der Tribüne zu sehen. "Den Trainingsanzug gibt es nicht mehr!", sagt Keßler und lacht. Nach ihrem offiziellen Karriereende im April 2016 arbeitete die gebürtige Pfälzerin zunächst als Botschafterin für die Sepp-Herberger-Stiftung und die UEFA. "Die Projekte haben mich geerdet und ich habe gemerkt, dass ich meinem Sport erhalten bleiben will. Wenn ich noch immer mit Fußball Menschen inspirieren kann, ist das genau der richtige Weg." Seit April ist Keßler hauptberuflich Beraterin der UEFA.

Die Europameisterschaft ist die erste große Bühne in der neuen Rolle. "Wir wollen die Plattform nutzen, um das Thema Frauenfußball nachhaltig zu pushen", erklärt sie. Deshalb trifft die ehemalige Weltklasse-Mittelfeldspielerin dieser Tage viele Vertreter der nationalen Verbände zu Meetings und Workshops. In jedem Land gebe es eine andere Situation und Kultur, auf die sie sich einstellen müsse. Mittlerweile hätten alle 55 Nationalverbände einen Entwicklungsplan für den Frauenfußball und die Entwicklung sei insgesamt positiv - sowohl in Sachen Spielerzahlen, als auch beim Interesse der Medien und Sponsoren. "Es steht sehr gut um den Frauenfußball in Europa, aber es geht noch viel besser."

Bewusst erst mal auf Abstand gegangen

Die Europameisterin von 2013 kämpfte zwei Jahre lang um ihr Comeback, ließ elf Knieoperationen über sich ergehen. Dann musste sie einsehen, dass "mein Körper einfach nicht mehr bereit dazu war". Es habe lange gedauert, bis sie sich damit abfinden konnte. "Ich bin bewusst erst mal einen Schritt vom Platz weggegangen und in eine neue Welt eingetaucht, um einen komplett anderen Input in mein Leben zu bekommen", betont die Weltfußballerin und Fußballerin Europas 2014, die zwar privat wieder ein bisschen Sport treiben, nicht aber gegen den Ball treten kann. Zu ihren Stärken gehört es nun, dass sie sich "aus Sicht einer Spielerin" mit der Entwicklung des Frauenfußballs auseinandersetzen kann. "Ich bin momentan weder zu nah dran noch zu weit weg", ist Keßler überzeugt.

Wenn sie dieser Tage die Spiele von der Tribüne aus verfolgt, merkt sie zugleich aber auch eines ganz deutlich: "Ich kann nicht leugnen, dass ich auch gern spielen würde. Fußballspielen ist der schönste Beruf der Welt." Ihrer Rolle als UEFA-Beraterin würde sie nicht gerecht, sagt Keßler, würde sie im Teamquartier der deutschen Mannschaft bei 's-Hertogenbosch oder nach dem Spiel in der Kabine vorbeischauen. Aber sie fiebert nach wie vor mit dem deutschen Team mit, für das sie selbst "nur" 39-mal auflaufen konnte.