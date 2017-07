01:10 min | 19.07.2017 | Das Erste England - Schottland 6:0 Die Engländerinnen werden im Insel-Duell gegen Schottland ihrer Favoritenrolle in Gruppe D mühelos gerecht. Der Torreigen in Utrecht beginnt früh, Jodie Taylor trifft dreimal.

EM-Vorrunde, Gruppe D

Jodie Taylor: Sternstunde einer Globetrotterin

England hat in seinem EM-Auftaktspiel gegen Schottland die Muskeln spielen lassen und seine Mitfavoritenrolle bei der Endrunde eindrucksvoll unterstrichen. Matchwinnerin der "Three Lionesses" beim 6:0-Kantersieg war eine Frau, die für den Fußball um die Welt gereist ist: Dreifach-Torschützin Jodie Taylor.

13 Vereine in fünf Ländern - die Stürmerin vom Arsenal LFC blickt mit ihren 31 Jahren bereits auf eine "bewegte Karriere" (Taylor) zurück. "Ich hatte einige phänomenale Erlebnisse und war in eindrucksvollen Städten. Aber jetzt bin ich langsam ein bisschen zu alt, um aus dem Koffer zu leben", erklärte sie wenige Tage vor dem Beginn der Endrunde dem "Guardian". Bereits mit 18 hatte die aus der Hafenstadt Birkenhead stammende Fußballerin ihre Heimat in Richtung Amerika verlassen. Die Boston Renegades waren die erste Auslands-Station der Torjägerin. Es folgten im Laufe der Jahre weitere Engagements in den USA sowie in Kanada, Australien, Schweden und England.

Nationalmannschafts-Debüt erst mit 28 Jahren

Taylor spielt seit 2016 wieder in ihrer Heimat für Arsenal.

Obgleich Taylor für ihre Clubs zuverlässig traf, musste sie lange auf ihr Debüt für die "Three Lionesses" warten. Die langjährige Nationaltrainerin Hope Powell (von 1998 bis 2013 im Amt) ignorierte die Stürmerin. Deren Nachfolger Mark Sampson hat hingegen eine hohe Meinung von der Fußball-Globetrotterin. 2014 feierte sie im Alter von 28 Jahren ihr Debüt für England. Ein Jahr später nahm sie Sampson mit zur WM nach Kanada, obwohl sich die Angreiferin wenige Wochen vor dem Turnier noch einer Knieoperation hatte unterziehen müssen. "In schweren Zeiten hat es mir Auftrieb gegeben, zu wissen, dass Mark mit vertraut. Ich bin sehr dankbar, dass er zu mir gehalten hat. Er wäre ein Leichtes für ihn gewesen, eine andere Spielerin zu nominieren", sagte sie.

Coach Sampson: "Jodie war einfach Weltklasse"

War ihr beim ersten Endrunden-Turnier ihrer Laufbahn lediglich ein Treffer gelungen - das 1:0 beim 2:1-Sieg im Viertelfinale gegen Kanada -, hat sie nun bei ihrem persönlichen EM-Debüt bereits drei Tore nach einem Spiel auf ihrem Konto. "Es bedeutet mir sehr viel", erklärte die 31-Jährige nach ihrer Sternstunde gegen Schottland. Genau genommen war es gar keine Stunde. Denn bereits nach 59 Minuten wechselte Sampson sie gegen Toni Duggan aus, die später zum 6:0-Endstand traf. "Jodie war einfach Weltklasse", brachte es Coach Sampson auf den Punkt. Allerdings betonte der 34 Jahre alte Waliser auch, dass Taylors Gala nur aufgrund einer "hervorragenden Teamleistung" möglich gewesen sei: "Wir waren hinten und vorne sehr effizient." Der erste Schritt zum ersehnten Titelgewinn ist für den Mitfavoriten getan. Überbewerten wollte Sampson den Kantersieg gegen etwas unter Wert geschlagene Schottinnen allerdings nicht. Das Duell mit Spanien am Sonntag (23.7.17, im Live-Ticker bei sportschau.de) sei ein "schwieriges Spiel", warnte der Trainer. Große Zweifel daran, dass Taylor und Co. auch diese und alle weiteren Aufgaben meistern werden, hat Sampson aber offenbar nicht: "Wir sind zuversichtlich, dass wir das beste Team der Welt werden können."