Italien kündigt Deutschland großen Kampf an

Für Italien ist das Duell am Freitag (21.7.17) mit Deutschland bereits ein "Alles oder Nichts"-Spiel. Nach dem 1:2 gegen Russland muss die "Azzure" siegen. Und das Team ist gewillt, sich für den Erfolg zu zerreißen.

Es gab Redebedarf im italienischen Lager. Am Tag nach der 1:2-Niederlage im ersten Gruppenspiel gegen Russland steckten die Nationalspielerinnen ihre Köpfe zusammen und arbeiteten die überraschende Pleite intern auf. "Wir waren sehr enttäuscht. Das Schlimmste war, dass wir nicht so aufgetreten sind, wie wir uns das vorgenommen haben. Dabei war uns bewusst, wie wichtig es ist, mit einem Erfolg zu starten", erzählte Stürmerin Cristiana Girelli. Es seien "einige Probleme angesprochen worden" und es herrsche Einigkeit darüber, dass das Team trotz der beiden bevorstehenden "harten Spiele" an sich glauben müsse, verriet die 27-Jährige. Deutschland darf sich also am Freitagabend (20.15 Uhr, live im Ersten und im Livestream bei sportschau.de) auf einen Gegner gefasst machen, der alles in die Waagschale werfen will, um seine Chance auf den Viertelfinaleinzug zu wahren. "Wir haben sehr hart gearbeitet. Wenn wir ausscheiden, wollen wir das erhobenen Hauptes tun", erklärte Girelli kämpferisch.

01:25 min | 17.07.2017 | Das Erste Italien-Keeperin Giuliani: "Unmöglich ist nichts" Ihren Start in die EM hatten sich die Italienerinnen ganz anders vorgestellt. Nach dem 1:2 gegen Russland müssen Laura Giuliani und Co. gegen Deutschland unbedingt punkten.

Girelli und Bonansea drängen in Startformation

Die erfolgreichste Schützin Italiens in der EM-Qualifikation saß gegen Russland zunächst auf der Bank. Erst in der 62. Minute wurde sie von Nationaltrainer Antonio Cabrini für die blasse Marta Carissimi eingewechselt. Mit ihr wurde das Offensivspiel der "Azzure" schwungvoller. In Barbara Bonansea verzichtete der Weltmeister von 1982 zunächst auf eine weitere Kreativkraft, der eigentlich beste Stammplatzchancen ausgerechnet worden waren. Da zudem Martina Rosucci verletzungsbedingt passen musste, mangelte es Italien insbesondere im ersten Durchgang an Durchschlagskraft. Gut möglich, dass Cabrini gegen das DFB-Team nun von Beginn an auf die flinken Girelli und Bonansea und somit eine offensivere Grundausrichtung setzen wird. Ob Regisseurin Rosucci bei der Neuauflage des EM-Viertelfinals von 2013 einsatzfähig sein wird, ist noch ebenso ungewiss wie das Mitwirken von Verteidigerin Sara Gama, die im Russland-Spiel angeschlagen ausgewechselt werden musste.

Gabbiadini droht bitterer Abschied von großer Bühne

Ganz sicher mit von der Partie sein wird Kapitänin Melania Gabbiadini. Für die 33 Jahre alte Stürmerin könnte es im schlechtesten Fall das vorletzte EM-Spiel ihrer Laufbahn sein. "Dies wird meine letzte Europameisterschaft sein. Nach Holland höre ich auf", kündigte Gabbiadini in der "La Gazzetta dello Sport" an. Sie wolle künftig Nachwuchsteams trainieren und so die Entwicklung des Frauenfußballs in Italien vorantreiben, erklärte die Mannschaftsführerin. Zuvor will sich Gabbiadini aber noch ehrenvoll von der großen Bühne verabschieden. Den Viertelfinaleinzug bei seiner vierten Europameisterschafsteilnahme hat der Verona-Star trotz des 1:2 gegen Russland noch längst nicht abgeschrieben. "Das Ziel war vorher, die Gruppenphase zu überstehen. Und das ist es noch immer. Deutschland zu schlagen ist schwierig, aber nicht unmöglich", sagte sie.