07:44 min | 17.07.2017 | Das Erste DFB-Team beißt sich an Schweden die Zähne aus Deutschland drückt gegen das schwedische Bollwerk - ohne Erfolg. Alle Höhepunkte des temporeichen ersten deutschen EM-Spiels in den Niederlanden in der Zusammenfassung.

Deutsches Team

Huth fällt mindestens bis zum Halbfinale aus

Die deutsche Nationalmannschaft muss im Kampf um den Viertelfinal-Einzug bei der EM in den Niederlanden auf Stürmerin Svenja Huth verzichten.

Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstagnachmittag (18.7.17) mitteilte, zog sich die 26-Jährige im Auftaktspiel des Titelverteidigers am Vortag gegen Schweden (0:0) einen leichten Muskelfaserriss im Oberschenkel zu. Das sei das Ergebnis einer MRT-Untersuchung. Ob die Angreiferin von Turbine Potsdam bei der Endrunde noch einmal zum Einsatz kommen kann, ist derzeit ungewiss.

"Müssen abwarten, wie sich ihre Genesung entwickelt"

"Bei optimalem Heilungsverlauf könnte sie zum Halbfinale wieder einsteigen", hieß es von Verbandsseite. "Unsere medizinische Abteilung wird Svenja nun intensiv behandeln und dann müssen wir abwarten, wie sich ihre Genesung entwickelt", wird Bundestrainerin Steffi Jones auf "dfb.de" zitiert. Sie hatte große Hoffnungen in die Stürmerin gesetzt, nachdem Alexandra Popp ihre EM-Teilnahme verletzungsbedingt hatte absagen müssen. Huth hatte gegen Schweden in der Anfangsformation gestanden, musste jedoch in ihrem 28. Länderspiel wegen der Blessur bereits in der 39. Minute ausgewechselt werden.