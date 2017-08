02:02 min | 30.07.2017 | Das Erste | Autor/in: Laura Trust Holland im Halbfinale - Ausnahmezustand in oranje "Hup Holland hup!" In den Niederlanden ist endgültig das EM-Fieber ausgebrochen. Die Fans feiern ihre Heldinnen frenetisch nach dem Halbfinaleinzug gegen Schweden.

EM-Halbfinale

Große Vorfreude auf "Oranje"-Party in Enschede

Mit den Niederlanden und England treffen am Donnerstag (03.08.17, 20.45 Uhr, live im Ersten und auf sportschau.de) im zweiten EM-Halbfinale die beiden bisher dominantesten Mannschaften des Turniers aufeinander. Das Twente-Stadion in Enschede ist restlos ausverkauft - die nächste "Oranje"-Party steht an.

Vier Siege aus den bisherigen vier Partien mit jeweils insgesamt nur einem Gegentor: Keine Frage, die EM-Gastgeberinnen und der Vize-Europameister von 1984 und 2009 stehen völlig zu Recht in der Vorschlussrunde. Es gibt nicht wenige, die die Partie zwischen den niederländischen "Leeuwinnen" und den "Three Lionesses" aus England auch gerne als Finalpaarung am kommenden Sonntag (06.08.17) an gleicher Stelle gesehen hätten. Doch der Turnier-Modus sieht vor, dass sich die Siegerinnen der Vorrundengruppen A und D eben bereits im vorletzten EM-Spiel gegenüberstehen. Nun werden Erinnerungen wach an die Endrunde vor acht Jahren in Finnland: Damals gewannen die Engländerinnen das Semifinale gegen die Niederländerinnen nach Verlängerung mit 2:1, ehe sie im Endspiel Deutschland 2:6 unterlagen.

"Das gibt uns einen Schub"

Von den jüngsten neun Partien gegen die Niederlande gewannen die Engländerinnen sechs.

Bei den EM-Gastgeberinnen ist die Vorfreude auf das "Alles oder nichts"-Spiel gegen England riesengroß. Das selbstgewählte Turnier-Motto "Unsere EM" soll sie bis ins Ziel, sprich bis zum Titelgewinn begleiten. Von Partie zu Partie ist die Euphorie rund um die "Löwinnen in orange" größer geworden. Dass nun das Stadion in Enschede im Halbfinale komplett gefüllt sein wird, freut nicht nur Keeperin Sari van Veenendaal: "Wir konnten uns nicht vorstellen, dass uns so viele Menschen spielen sehen wollen und dass sie uns so begeistert anfeuern. Das hilft uns sehr, es gibt uns wirklich einen Schub."

Beim Eröffnungsspiel gegen Norwegen waren so viele Zuschauer zu einem Frauenfußballspiel in den Niederlanden gekommen wie nie zuvor: 21.732. Diese Marke wird beim Halbfinale nun deutlich übertroffen: Mehr als 27.000 Fans werden in Enschede erwartet. Und genau diese Kulisse wollen die Gastgeberinnen am Sonntag noch ein weiteres Mal hinter sich wissen: "Es ist toll, dass wir im Halbfinale stehen, aber jetzt wollen wir natürlich ins Endspiel", sagt Trainerin Sarina Wiegman. "Alles ist möglich, wenn wir uns als Mannschaft präsentieren." Die Niederländerinnen strotzen nach den jüngsten Erfolgen nur so vor Selbstbewusstsein. Wiegman erwartet, dass die zuletzt unter Kniebeschwerden leidende Abwehrspielerin Stefanie van der Gragt gegen England auflaufen kann.

Wechsel zwischen den Pfosten

Das Team von Englands Coach Mark Sampson wird im Halbfinaleauf Stammtorhüterin Karen Bardsley verzichten müssen, die sich beim 1:0-Viertelfinal-Sieg gegen Frankreich das Bein gebrochen hat. Für sie wird Siobhan Chamberlain zwischen den Pfosten stehen. Zudem fehlt die gelbgesperrte Mittelfeldspielerin Jill Scott. Sie war es, die England 2009 kurz vor dem Ende der Verlängerung ins Finale schoss. "Ich bin enttäuscht, dass ich nicht spielen kann. Aber ich bin zuversichtlich, dass die Mannschaft unsere Reise fortsetzen wird."

Wie in den Niederlanden, so ist auch auf der Insel die Begeisterung für das erfolgreiche Frauenteam groß. Unter anderem twitterte Schauspielerin Emma Watson anfeuernde Worte ans englische Team.

Statistik spricht klar für England

Auch der Blick in die Statistik dürfte den "Three Lionesses" gefallen: Von 19 Spielen gegen die Niederländerinnen seit 1973 gewannen sie zwölf und verloren lediglich drei. Beim bislang letzten Aufeinandertreffen, einem Freundschaftsspiel in Tilburg im vergangenen Herbst, erzielte Jodie Taylor den 1:0-Siegtreffer. Die 31 Jahre alte Angreiferin von Arsenal führt mit fünf Toren auch die aktuelle EM-Torschützenliste an. "Gegen sie müssen wir als Mannschaft verteidigen. Sie darf nicht zu viel Raum bekommen", sagte Niederlande-Trainerin Wiegman.

Englands Mannschaftskapitänin Stephanie Houghton zeigte sich nach dem Abschlusstraining ihres Teams am Mittwoch (02.08.17) voller Vorfreude auf das Spiel: "Jede im Team hat Spaß und ist bereit. Wir können es kaum abwarten, endlich zu spielen", sagte sie Sky Sport News.

Geballte Offensivpower

Lieke Martens (r.) ist eine der Spielerinnen, die den Unterschied ausmachen können.

Vor der englischen Offensive (elf Tore in vier Spielen) muss sich die niederländische (sechs Treffer) jedoch nicht wirklich verstecken. Vor allem Shanice van de Sanden, Vivianne Miedema sowie Lieke Martens wirbelten im bisherigen Turnierverlauf die gegnerischen Abwehrreihen gehörig durcheinander. Ob sich Flügelspielerin Martens auch gegen die englische Weltklasse-Außenverteidigerin Lucy Bronze durchsetzen kann, ist eine der vielen spannenden Fragen, die im Halbfinale beantwortet werden.

Ebenfalls sehr wichtig für das Spiel der EM-Gastgeberinnen ist die Spieleröffnung, für die häufig Jackie Groenen verantwortlich zeichnet. Die Mittelfeldspielerin vom FFC Frankfurt trägt mit der "14" die in den Niederlanden wohl prominenteste Rückenummer - es ist die des legendären "Oranje"-Fußballidols Johan Cruyff, dessen Spielweise sich Groenen in vielen Videos abschaute.