Goeßling: "Cinderellas Märchen zu meinem machen"

Lena Goeßling war beim EM-Titel 2013 genauso ein entscheidender Faktor wie beim Olympia-Sieg im vergangenen Jahr. Nach langer Verletzungspause ist die Mittelfeldspielerin im letzten Moment auf den Zug gen Niederlande gesprungen - und will noch eine große Rolle spielen.

Die Saison 2016/2017 war für Lena Goeßling eine zum Vergessen, dem VfL Wolfsburg fehlte sie seit Anfang November. Ein Knochenödem im rechten Fuß zwang die 31-Jährige zu einer halbjährigen Pause und im Februar zur Operation. Ihr Kampfgeist bescherte Goeßling trotzdem noch das EM-Ticket. Im Interview mit sportschau.de spricht die Olympiasiegerin über ihre neue Rolle, ihre Erwartungen an das Turnier und den Spitznamen, den ihr die Bundestrainerin gegeben hat.

Lena Goeßling, hat Steffi Jones erklärt, warum sie Sie zur "Cinderella" gemacht hat?

Goeßling: Nein. Sie hat uns beim Mittagessen unsere Comicfiguren zugeteilt - und das war's dann eigentlich.

Welche Rolle sollen sie nach der langen Verletzungspause denn in den Niederlanden spielen?

Goeßling: Ich wusste natürlich, dass es für mich schwer wird, wenn ich nicht mehr in der Bundesliga spiele. Ich hatte regelmäßig Kontakt zu Steffi und sie wusste in der Reha-Zeit immer, wie mein Stand ist. Anfang Mai bin ich spielfähig gewesen. Aber wir hatten in Wolfsburg einen riesigen Kader und es wäre im Endspurt gegenüber den anderen Spielerinnen vielleicht auch nicht fair gewesen, wenn ich noch eingesetzt worden wäre. Wir haben beim VfL allerdings auch schon im Training riesengroße Qualität, die jede Spielerin weiterbringt und auch mir geholfen hat.

Ist die fehlende Spielpraxis ein Problem für die EM?

Goeßling: Als wir die Vorbereitungsspiele hatten, habe ich gemerkt, dass es für mich wieder etwas Neues war, gegen einen Gegner zu spielen. Mit meinen Einsätzen in der Vorbereitung über 25 und 30 Minuten war ich zufrieden. Ich glaube, dass ich mit meiner Erfahrung über die Jahre ziemlich schnell wieder reinfinden werde.

02:00 min | 16.07.2017 | Das Erste | Autor/in: Marc Mokrisch Goeßling, Petermann und Co. packen für den Titel Ab in den Wohnwagen: Was Lena Goeßling, Anja Mittag, Dzsenifer Marozsan und Co. auf keinen Fall vergessen für die EM-Reise nach Holland.

Für viele kam Ihre Nominierung überraschend, weil die Bundestrainerin eigentlich angekündigt hatte, nur Spielerinnen mit Wettkampfpraxis mitzunehmen. Hatten Sie nach Ihrer langen Pause fest mit einem Ticket in die Niederlande gerechnet?

Goeßling: Nö. Wir hatten zunächst nur darüber gesprochen, dass ich im vorläufigen Kader für die Lehrgänge dabei bin und wir dann schauen, wie weit ich bin und ob ich das Tempo mitgehen kann. Aber es war nicht klar, dass ich mit zur EM fahre.

Wie hart waren die Monate in der Reha?

Goeßling: Es war meine erste längere Verletzungspause. Ich habe am 4. November das letzte Mal gespielt, aber damals war ja noch nicht klar, was das Problem ist. Anfangs hieß es immer: 'Vier Wochen Pause, vier Wochen Pause, vier Wochen Pause.' Da ging es eigentlich noch. Aber ich wurde immer ungeduldiger. Mein Ziel war, die Wintervorbereitung in Wolfsburg mitzumachen. Aber das hat dann auch nicht geklappt, weil der Fuß immer wieder dick wurde. Und die genaue Diagnose gab es erst im Februar. Das war ein richtiger Schlag. Da war mir klar, dass es eng wird, noch mal in der Bundesliga zu spielen und auch mit der EM. Zum Glück bin ich ohne größere Probleme durch die Reha gekommen. Aber an manchen Tagen hatte ich wirklich keine Lust mehr.

Nach dem 0:0 gegen Schweden klatscht Lena Goeßling (3.v.l.) mit den Akteurinnen ab, die gespielt haben.

Plötzlich steht für Sie statt der gewohnten Startelfeinsätze das Training der Reservistinnen auf dem Tagesplan. Wie gehen Sie damit um?

Goeßling: Ich stelle keine Ansprüche - vor allem nicht, von Anfang an zu spielen. Das ist nicht meine Art, ich bin ein Teamspieler. Das ist gar nicht in meinem Kopf. Die anderen Spielerinnen haben alle eine Saison absolviert und sich das verdient. Ich freue mich, morgens schmerzfrei aufzustehen und auch zu trainieren. Es ist schön, dabei zu sein und nehme die neue Rolle an. Aber ich merke, dass ich von Tag zu Tag immer besser werde. Wenn ich gebraucht werde, werde ich da sein.

Sie gehören zu den erfahrensten Spielerinnen im Kader, in den viele junge, neue Gesichter gerückt sind. Hat sich Ihre Rolle allein dadurch schon verändert?

Goeßling: Ich war ja ganz lange gar nicht bei der Mannschaft. Deshalb war zunächst vieles neu für mich - auch viele Gesichter. Die jungen Spielerinnen machen das bisher alle ganz gut. Die sind schon alle relativ reif und erfahren. Aber ich gehe davon aus, dass im Laufe des Turniers noch Fragen kommen werden - wenn es vielleicht mal um ein K.o.-Spiel geht.

Wie haben sie die Meisterschaft und den Pokalsieg in Wolfsburg miterlebt: Wie fühlen sich die Titel an, wenn man nur so wenig auf dem Platz gestanden hat?

Goeßling: Das war teilweise schon sehr schwer. Es ist nicht mit den Titeln zu vergleichen, die ich auf dem Platz gewonnen habe. Ich habe häufiger gedacht, dass ich dazu gar nicht so richtig beigetragen habe. Teilweise war ich nicht mal bei der Mannschaft dabei - auch wenn mir in Wolfsburg immer das Gefühl gegeben wurde, ein Teil zu sein. In der Meisterschaft habe ich ja noch fast die ganze Hinrunde gespielt, da ist es noch einfacher zu sagen, dass ich den Titel geholt habe. Aber im DFB-Pokal habe ich kein Spiel gemacht - so richtig habe ich diesen Titel nicht gewonnen.

Zum Abschluss: Kennen Sie die Geschichte von Cinderella?

Goeßling: Nein, das Märchen kenne ich gar nicht.

Cinderella fristet im Märchen lange ein Schattendasein, ist aber am Ende der "große Star" und bekommt den Prinzen. Wollte Steffi Jones Ihnen damit vielleicht einen Wink geben, dass Sie - je näher es ans Finale geht - immer wichtiger werden und am Ende den Titel sichern?

Goeßling: Ich weiß nicht, wie hintergründig Steffi ist. (lacht) Je länger ich hier trainiere, umso fitter werde ich und natürlich wünsche ich mir, wie jede andere Spielerin auch, bei dieser EM zu spielen. Die Geschichte von Cinderella klingt schön, und ich würde das Märchen gern zu meinem eigenen machen. Ich werde Steffi mal fragen, wie gut sie sich eigentlich mit Cinderella auskennt. (lacht)

Das sportschau.de-Interview führte Florian Neuhauss