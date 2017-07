01:19 min | 16.07.2017 | Das Erste Dänemark - Belgien 1:0 Gelungener Start für Dänemark in die Frauenfußball-Europameisterschaft: In der Gruppe A gibt es einen hart erkämpften 1:0-Erfolg über EM-Debütant Belgien. Kurzzusammenfassung!

EM-Vorrunde, Gruppe A

Glücklicher Sieg für Dänemark

Dänemark hat sein Auftaktspiel bei der EM nur mit viel Dusel gewonnen. Gegen Außenseiter Belgien taten sich die Skandinavierinnen überraschend schwer und waren gleich mehrfach im Glück. Beim 1:0 (1:0)-Sieg erzielte am Sonntagabend (16.07.17) bereits in der 6. Minute Sanne Troelsgaard das Tor des Tages.

Vor schwach besetzten Rängen in Doetinchem starteten die Däninnen mit viel Schwung und setzten die Belgierinnen, die erstmals bei einer EM-Endrunde dabei sind, mächtig unter Druck. So fiel der Treffer zum 1:0 durch Troelsgaard in der Anfangsphase beinahe zwangsläufig. Die Mittelfeldspielerin war im Anschluss an einen Freistoß der Wolfsburgerin Pernille Harder per Kopf aus zehn Metern erfolgreich.

Belgien dominiert im zweiten Abschnitt

Anschließend aber verflachte die Partie und die Belgierinnen kamen speziell im zweiten Durchgang stärker auf. Gegen den drängenden, im Abschluss aber harmlosen Außenseiter entglitt dem dänischen Team die Partie völlig. Die meisten Zweikämpfe gingen verloren, das eigene Angriffsspiel war viel zu ungenau - über den Ausgleich hätten sich die Skandinavierinnen am Ende beileibe nicht beschweren können. So aber liegen sie in der Tabelle der Gruppe A vorerst mit dem ebenfalls erfolgreichen Team der Niederlande punkt- und torgleich an der Tabellenspitze.