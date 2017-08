EM-Halbfinale

Gelingt Österreich die nächste EM-Sensation?

Nach ihrem Viertelfinal-Triumph gegen Spanien wollen Österreichs Fußballerinnen bei ihrem EM-Debüt am Donnerstag (03.08.17, 18 Uhr, live bei ONE und bei sportschau.de) nun Dänemark besiegen und ins Endspiel einziehen. Die erfahreneren Nordeuropäerinnen gehen aber klar favorisiert in die Partie.

"Die Frauen haben Österreichs Fußball auf den Kopf gestellt", schreibt der "Kurier" - und liegt damit nach den bisher in den Niederlanden gezeigten Leistungen ganz sicher nicht verkehrt. Der überraschende Durchmarsch des EM-Neulings bis in die Vorschlussrunde hat in der Alpenrepublik eine riesige Euphoriewelle ausgelöst, die bis in die heimische Männer-Bundesliga hinein schwappt. So plant der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) etwa, beim Einzug der Frauen ins EM-Finale die drei Sonntagspartien der Männer auf 20.15 Uhr zu verlegen. Schließlich sollen dann alle Fußballbegeisterten die Möglichkeit haben, die Übertragung des Endspiels aus Enschede (Anpfiff: 17 Uhr) zu verfolgen.

Der Außenseiter präsentiert sich selbstbewusst

Torhüterin Manuela Zinsberger (l.) war Österreichs Heldin im Elfmeterschießen gegen Spanien.

Doch das ist (noch) Zukunftsmusik. Erst einmal steht im Rat Verlegh Stadion in Breda die schwierige Partie gegen Dänemark an, das bereits zweimal (1991 und 1993) Platz drei bei der Fußball-EM belegte und vor vier Jahren in Schweden den Finaleinzug durch ein 2:4 im Elfmeterschießen gegen Norwegen verpasste. Doch auch wenn die Däninnen nach ihrem 2:1-Viertelfinal-Triumph gegen Deutschland mit mächtig Oberwasser ins Vorschlussrundenduell gehen werden, zeigt sich Österreichs Trainer Dominik Thalhammer vor der fünften Turnierpartie seines Teams sehr selbstbewusst: "Die Chance auf ein großes Finale bekommt man im Fußball ganz selten. Und wenn wir die Möglichkeit bekommen, dann werden wir zupacken." Verzichten muss der Coach auf Stürmerin Lisa Makas vom MSV Duisburg, die sich im Viertelfinale gegen Spanien einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Sie ist eine von 14 Spielerinnen im ÖFB-Aufgebot, die in Deutschland in der Bundesliga spielen.

Dänemarks Halbfinal-Trauma

Der Gewinner-Nation der Halbfinal-Partie, die die ukrainische Schiedsrichterin Kateryna Monzul leitet, wird übrigens eine ganz besondere "Ehre" zuteil: Nach Schweden, England, Norwegen, Deutschland und Italien wird sie erst die sechste sein, die überhaupt das Endspiel einer Frauenfußball-EM (ausgetragen seit 1984) erreicht. Die Däninnen standen bereits fünfmal in der Vorschlussrunde, schafften es bisher aber nie ins Endspiel.

An das bislang letzte Aufeinandertreffen mit den defensivstarken EM-Novizinnen aus Österreich (erst ein Gegentor im laufenden Turnier) dürften die Däninnen keine guten Erinnerungen haben: Mit 2:4 unterlag das Team von Trainer Niels Nielsen ("Da waren wir wirklich schlecht") im Juli in Wiener Neustadt den freundschaftlichen Vergleich in der EM-Vorbereitung. In der Qualifikation zur EM 2013 gewann Dänemark das Heimspiel gegen Österreich durch drei Treffer von Pernille Harder mit 3:0, das Rückspiel entschied der Gegner mit 3:1 für sich. Bei der laufenden Europameisterschaft in den Niederlanden sind die Österreicherinnen anders als Dänemark noch ungeschlagen, das gegen die Niederlande in der Gruppenphase 0:1 verlor.

"Österreich hat Energie und Power"

Nadia Nadim (M.) und Co. wollen auch gegen Dänemark jubeln.

Was gestern war, interessiert im dänischen Team aber niemanden, alle blicken nur nach vorne. "Natürlich wollen wir den Titel holen", sagte Abwehrspielerin Frederikke Thögersen. Auch Offensivspielerin und Kapitänin Harder, die in der Bundesliga für den VfL Wolfsburg spielt, hat den großen Triumph schon vor der Partie gegen Österreich im Blick, wenn sie sagt: "Klar hoffen wir darauf, das wäre toll." Dennoch, der Respekt vor der "Energie und Power Österreichs" (O-Ton Harder) ist da. Laura Feiersinger und Co. sollen nicht unterschätzt werden: "Sie pressen sehr stark, kommen mit allem, was sie haben", sagte Thögersen. Und auch Nadia Nadim, die das 1:1 gegen Deutschland erzielte, zieht den Hut vor der Art und Weise, wie Österreich spielt: "Das ist unglaublich."