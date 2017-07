EM-Vorrunde, Gruppe D

England - perfekte Organisation schlägt Fußballkunst

Nachdem sie Schottland überrannt haben, schlugen die englischen Fußballfrauen Spanien nun mit gnadenloser Effizienz. Und mausern sich so langsam zu einem Turnier-Topfavoriten.

Am Ende konnten die meisten englischen Spielerinnen nur noch vom regendurchtränkten Rasen in Breda humpeln, das Lächeln in den Gesichtern war aber unverkennbar. Die Szene nach dem EM-Vorrundenspiel zwischen England und Spanien hatte etwas von Gladiatorinnen, die nach überstandener Schlacht triumphierend die Arena verlassen. Und irgendwie so fühlten sich die Britinnen nach ihrem 2:0-Sieg offenbar auch. "Wir können stolz auf unseren Sieg sein. Wir haben die Spanierinnen kommen lassen und zugeschlagen, als es nötig war", kommentierte Fran Kirby, die schon in der Anfangsphase zum englischen 1:0 getroffen hatte.

Frauenfußball vom Feinsten

Die Fans in Breda hatten Frauenfußball vom Feinsten zu sehen bekommen. Spanien und England zeigten ein Duell auf höchstem Niveau und unterstrichen, dass sie beide nicht zu Unrecht als Geheimfavoriten auf den Titelgewinn gehandelt werden. Allerdings - und das machte die Sache am Abend so interessant - zeigten sie ihr hohes Niveau mit Qualitäten, wie sie unterschiedlich kaum sein konnten.

Hier die Spanierinnen mit ihrer feinen Ballbehandlung, schnellen Stafetten und sehenswerten Dribblings. Dort die Engländerinnen mit ihrer Kraft und Ausdauer und ihrer glänzenden Defensiv-Organisation. Am Ende triumphierte britische Effizienz über spanische Spielkunst. Da halfen den Ibererinnen auch ihre 70 Prozent Ballbesitz nicht. "Ich denke, dass uns erst später klar werden wird, welche Bedeutung dieser Sieg haben könnte", meinte nach dem Spiel ein verschmitzt dreinblickender englischer Nationaltrainer Mark Sampson. "Wir mussten irgendeinen Weg finden, diese Partie zu gewinnen. Wir haben ihn gefunden."

Spanien stark mit Ball, England noch stärker ohne

Nach der frühen Führung durch Kirby erzielten die Engländerinnen wenig später einen zweiten Treffer, den Schiedsrichterin Carina Vitulano wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung nicht anerkannte. Sie blieb weitgehend allein mit dieser Einschätzung, ebenso wie mit ihrer Aktion in der Schlussphase der Partie, als sie zunächst einen Handelfmeter gegen England pfiff, diese Entscheidung nach Protesten der Engländerinnen aber wieder zurücknahm. "Wir müssen die Entscheidungen deer Schiedsrichterin akzeptieren und sehen, dass wir im nächsten Spiel wieder drei Punkte holen", kommentierte Spaniens Trainer Jorge Vilda ganz professionell.

01:17 min | 24.07.2017 | Das Erste | Autor/in: Jan Neumann England - Spanien 2:0 Hochklassiges Duell zweier Turnierfavoriten in Breda: England besiegte Spanien verdient. Die Britinnen waren einfach effektiver als ihre Gegnerinnen.

Innerlich wird Spaniens Coach aber gebebt haben, denn ein Unentschieden wäre mehr als verdient gewesen. Nach der annullierten Elfmeterentscheidung kapitulierte sein Team aber und kassierte am Ende noch das 0:2 durch Englands Torjägerin Jodie Taylor. Die ganze spielerische Dominanz seines Teams war am Ende nichts wert.

"Können noch einiges erreichen"

Spanien hatte den Gegner dominiert, hatte ihn über den ganzen Platz gejagt. Doch die Hoffnung, dass das englische Bollwerk irgendwann bröckeln müsse, zerschlug sich. Womöglich gibt es aktuell kein fitteres Frauenteam als das englische. "Ich denke, dass wir im Rückblick von einem wirklich großen Sieg sprechen und noch einiges im Turnier erreichen können", meinte Englands Coach Sampson am Schluss noch. Man möchte ihm nicht wiedersprechen.