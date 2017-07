EM-Vorrunde, Gruppe D

England marschiert Richtung Viertelfinale

Der WM-Dritte England hat sich eine glänzende Ausgangsposition für das Erreichen des Viertelfinales geschaffen. Das Team von Coach Mark Sampson besiegte am Sonntag (23.07.207) in Breda Spanien nach einer äußerst effektiven Vorstellung mit 2:0 (1:0). Auf einem durch starken Regen aufgeweichten Platz stellten die Britinnen schon früh die Weichen auf Sieg. Ganze zwei Torschüsse reichten für zwei Tore.

Die Engländerinnen machten genau da weiter, wo sie beim 6:0-Erfolg im ersten Spiel gegen Schottland aufgehört hatten: Jodie Taylor bediente nach einer Balleroberung Fran Kirby, die frei in den Strafraum marschierte und unhaltbar für die spanische Schlussfrau Sandra Panos ins kurze Eck einschob. 1:0 in der zweiten Minute! Diesem ersten Nackenschlag für die Spanierinnen schien gleich ein zweiter zu folgen: Millie Bright kam nach einem Freistoß von der rechten Seite zum Kopfball und traf über Panos hinweg ins Tor (6.). Schiedsrichterin Carina Vitulano aus Italien verweigerte dem Treffer aber die Anerkennung, eine zumindest zweifelhafte Entscheidung. Die Ibererinnen versuchten über Ballbesitz die Oberhand im Spiel zu gewinnen, Sampsons Team verlegte sich darauf, in der Defensive sicher zu stehen. Einen Schuss von Alexia Putellas entschärfte Keeperin Karen Bardsley sicher (13.). Weil Spanien im strömenden Regen mit seinem Kurzpasspiel keine Durchschlagskraft entfalten konnte, ging es mit einem verdienten 1:0 in die Pause.

Taylor macht alles klar

Im zweiten Abschnitt erhöhte "La Seleccion" das Tempo: Einen Steilpass auf Jennifer Hermoso konnte Bardsley gerade noch abfangen (51.). Die beiden waren auch an einer strittigen Aktion beteiligt: Die Keeperin rauschte in die spanische Stürmerin hinein, die mit einem Lupfer am Fünfmeterraum bedient werden sollte (63.). Doch Vitulano entschied auf Eckball und zeigte nicht auf den Elfmeterpunkt. Auch in einer zweiten Situation gab es keinen Strafstoß: Ellen White sprang der Ball an die Hand, die italienische Schiedsrichterin pfiff zunächst, ließ sich aber umstimmen (75.). Dass Tiki-Taka ein Muster ohne Wert ist, wenn dabei keine Tore herausspringen, mussten die Spanierinnen wenig später schmerzlich erfahren: Die "Lionesses" eroberten den Ball in der spanischen Hälfte. Isobel Christiansen spielte Jodie Taylor an, die mit etwas Glück an den Ball kam und trocken einnetzte - ihr viertes EM-Tor und das mit dem zweiten Torschuss der Engländerinnen in der Partie (85.). Das war die Entscheidung. Trotz mehr als 70 Prozent Ballbesitz gingen die Schützlinge von Trainer Jorge Vilda als Verliererinnen vom Platz.