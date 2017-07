01:10 min | 19.07.2017 | Das Erste England - Schottland 6:0 Die Engländerinnen werden im Insel-Duell gegen Schottland ihrer Favoritenrolle in Gruppe D mühelos gerecht. Der Torreigen in Utrecht beginnt früh, Jodie Taylor trifft dreimal.

EM-Vorrunde, Gruppe D

England eine Klasse besser als die Schottinnen

Der WM-Dritte England hat die Pflichtaufgabe gegen den EM-Debütanten Schottland am Mittwochabend (19.07.2017) souverän gemeistert und ein erstes Ausrufezeichen gesetzt: In der Vorrundengruppe D übernahmen die "Three Lionesses" dank eines 6:0 (3:0)-Erfolgs - dem höchsten Sieg in der englischen EM-Geschichte - die Tabellenführung. Spielerin des Spiels war Dreifachtorschützin Jodie Taylor.

Die als "Battle of Britain" ("Schlacht von Britannien") bezeichnete Partie war keine 30 Sekunden alt, da hatte sie bereits ihren ersten Kracher zu bieten: Jane Ross schoss im Stadion Galgenwaard in Utrecht frech aus der Distanz und als Bogenlampe aufs Tor der Engländerinnen, aber deren Torhüterin Karen Bardsley reagierte aufmerksam und lenkte den Ball über die Latte. Dann aber war es auch schon vorbei mit der Herrlichkeit beim EM-Neuling. England übernahm die Kontrolle über die Partie und bestimmte das Tempo. In der elften Minute gelang Stürmerin Taylor der erste Streich: Nach einem weiten Pass aus dem Mittelfeld von Jade Moore behielt sie vor Keeperin Gemma Fay die Nerven und traf flach zum 1:0.

Auf dieser Führung ruhte sich der WM-Dritte von 2015 gar nicht erst aus. Taylor münzte die spielerische Überlegenheit Englands nach einem Freistoß mit ihrem zweiten Treffer des Abends ins 2:0 um (26.). Sechs Minuten später war die Partie dann quasi entschieden: Nach einem Distanzschuss von Jill Scott an die Latte des schottischen Tors staubte Ellen White im Strafraum zum 3:0 ab. Immerhin: Die folgenden knapp 15 Minuten bis zur Pause überstanden die Schottinnen ohne weiteren Gegentreffer.

Klar verteilte Kräfteverhältnisse

Bild mit Symbolcharakter: Die Schottinnen liefen meist einen Schritt hinterher.

Schottlands Trainerin Anna Signeul tauschte zu Wiederbeginn einmal Personal - Lana Clelland kam für Fiona Brown ins offensive Mittelfeld -, aber das änderte nichts an den Kräfteverhältnissen auf dem Platz: Die Schottinnen konnten weder in der Defensive die Räume dichthalten, noch nachhaltig Akzente am gegnerischen Strafraum setzen. Ganz anders die "Three Lionesses": In der 53. Minute veredelte Taylor eine Kombination über Steph Houghton und Ellen White mit ihrem dritten Treffer des Abends: Die Stürmerin des FC Arsenal hob den Ball elegant über die aus ihrem Tor stürzende Keeperin Fay hinweg ins Netz. Zum ersten Mal seit 20 Jahren erzielte damit eine Spielerin bei einer EM-Endrunde in einem Spiel drei Tore hintereinander.

England-Coach Mark Sampson konnte sich eine halbe Stunde vor Spielende den Luxus erlauben, Taylor unter dem Applaus der Fans vom Feld zu holen, um sie für die beiden folgenden Partien gegen Spanien (23.07.2017) und Portugal (27.07.2017) zu schonen.

Mitfavorit England macht Lust auf mehr

Der Rest der Partie ist schnell erzählt: Schottlands Angriffsversuche blieben unter den Augen der auf der Tribüne sitzenden Regierungschefin Nicola Sturgeon weiter erfolglos, Jordan Nobbs (87.) und die eingewechselte Toni Duggan (90.+4) schraubten das Ergebnis in der Schlussphase noch auf 6:0 - der höchste Sieg in der EM-Geschichte Englands war perfekt. Unter dem Strich bleibt nach dem 25. Duell der beiden Erzrivalen (22 Siege für England!): Während Schottland beim ersten EM-Auftritt in der Geschichte des heimischen Frauenfußballs reichlich Lehrgeld zahlen musste, machte der Mitfavorit auf den EM-Titelgewinn einen ersten großen Schritt in Richtung K.o.-Phase - und vor allem Lust auf mehr.