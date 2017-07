Nachrichten

England: Frühstück im Königshaus vor EM-Abreise

Der WM-Dritte England geht als einer der Topfavoriten in die Endrunde in den Niederlanden. Im Falle des Finaleinzugs könnte das Team von Coach Mark Sampson royalen Besuch aus der Heimat bekommen.

Die englische Frauenfußball-Nationalmannschaft hat am Donnerstagabend (13.7.17) ihr EM-Quartier in Utrecht bezogen. Vor dem Abflug in die Niederlande stand für den Turniermitfavoriten allerdings noch ein ganz besonderer Termin auf dem Programm: Prinz William empfing das Team im Kensington Palace zu London zum gemeinsamen Frühstück. Die Nummer zwei der britischen Thronfolge nahm sich dabei die Zeit, mit jeder der 23 Spielerinnen sowie dem Trainer- und Betreuerstab zu sprechen.

Im Final-Fall winkt "Three Lionesses" royale Unterstützung

"Wir waren nach der WM 2015 (England wurde dort Dritter, die Redaktion) im Palast. Es ist wirklich etwas Besonderes, nun hierher zurückzukehren", sagte Verteidigerin Laura Bassett nach dem morgendlichen Besuch im Königshaus. Der Prinz habe erklärt, im Falle des Finaleinzugs Englands zu versuchen, seinen Terminplan zu ändern und zum Endspiel zu reisen", verriet die 33-Jährige: "Das motiviert uns zusätzlich."

Christiansen: "Sind bereit, loszulegen"

Die "Three Lionesses" greifen erstmals am kommenden Mittwoch (19.7.17) ins Turniergeschehen ein. Dann kommt es zum Prestige-Duell mit EM-Debütant Schottland. Vier Tage später folgt die Partie gegen Spanien, bevor am 23. Juli das letzte Gruppenspiel gegen Portugal auf dem Programm steht. "Wir haben fünf gute Trainingslager-Wochen hinter uns und sind bereit, loszulegen", sagte Mittelfeldspielerin Isobel "Izzy" Christiansen.