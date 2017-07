EM 2013: DFB-Team ringt Italien nieder

Marozsan überraschend auf der Bank

Italiens Trainer Antonio Cabrini weiß, wie sich große Siege gegen Deutschland anfühlen. Während Italiens Frauen nur einmal in einem Pflichtspiel gegen die DFB-Auswahl gewinnen konnten (im EM-Halbfinale 1993 nach Elfmeterschießen), stand der heutige Frauen-Coach in jener italienischen Mannschaft, die im WM-Finale 1982 in Madrid Deutschland mit 3:1 bezwang. Cabrini hatte seine stärkste Mannschaft aufgeboten und griff mit drei Spitzen an. Neid ließ überraschend Spielmacherin Dzsenifer Marozsan auf der Bank, die gegen Norwegen (0:1) bei der ersten EM-Pleite seit 20 Jahren untergegangen war. Für sie stand Anja Mittag in der Startelf. Die für Malmö stürmende Offensivspielerin nahm Marozsans Platz im zentralen Mittelfeld ein. Jennifer Cramer kehrte nach ihrer Gelbsperre auf die Linksverteidiger-Position zurück, Leonie Maier, deren Tor beim 4:2 im Test gegen Japan von den Sportschau-Zuschauern zum "Tor des Monats Juni" gewählt worden ist, rückte in der Abwehrkette wieder nach rechts. Laudehr begann diesmal für Melanie Leupolz im linken Mittelfeld, weil Neid das Wolfsburger Sechser-Pärchen mit Nadine Keßler und der genesenen Lena Goeßling nicht auseinander reißen wollte.

Laudehrs Tor bringt keine Sicherheit

Vor den Augen von DFB-Präsident Wolfgang Niersbach entwickelte sich ein zerfahrenes Kampfspiel, in dem sich beide Teams keinen Raum zum Kombinieren ließen. In den Zweikämpfen gegen die bekanntermaßen giftig agierenden Italienerinnen wichen die deutschen Kickerinnen nicht einen Zentimeter zurück. Vor allem die junge Lena Lotzen lieferte sich auf der rechten Seite leidenschaftliche Duelle mit Raffaella Manieri. Die einzige deutsche Spitze, Celia Okoyino da Mbabi, wurde von den italienischen Verteidigerinnen an die Kette gelegt. Ans Tor näherten sich beide Mannschaften zunächst nur über Standardsituationen an. Folgerichtig fiel der Führungstreffer für das DFB-Team nach einer Ecke von Goeßling. Die Italienerinnen bekamen den Ball nicht aus dem Strafraum, Laudehr nahm aus acht Metern Maß, traf den Ball nicht richtig, doch unter Mithilfe der Italienerin Elisa Bartoli rollte die Kugel ins Tor. Es war Laudehrs 15. Tor im 63. Länderspiel - Sicherheit gab es ihrer Mannschaft nicht. Die "Azzurre" hätten ein 1:1 zur Pause verdient gehabt. Zunächst klärte Maier gegen Panico auf der Linie (32.), vier Minuten später Strich ein Kopfball von Elisa Camporese nach Flanke von Melania Gabbiadini nur Zentimeter über die Querlatte. Torhüterin Nadine Angerer hätte keine Abwehrchance gehabt.

Laudehr an den Pfosten, Marozsan an die Latte

Stürmerin Melania Gabbiadini (vorn) zählte erneut zu den besten Italienerinnen

Die Italienerinnen drückten auch nach Wiederanpfiff auf den Ausgleich, und zum Glück für das DFB-Team waren sie im Abschluss nicht wirklich effektiv. Panico kam frei im Strafraum zum Schuss, zielte aber über das Tor (52.). Zu der Zeit war Marozsan bereits für Mittag ins Spiel gekommen. Die Frankfurterin nahm sich die Kritik von Neid zu Herzen und suchte selbst den Abschluss - und zwar aus jeder Lage. Gemeinsam mit Laudehr sorgte Marozsan nun dafür, dass sich das DFB-Team aus der Umklammerung lösen konnte. In der 65. Minute wäre die 21-Jährige für ihren Einsatz fast belohnt worden, doch Chiara Marchitelli bewies, dass sie zu den besten Torhüterinnen des Turniers in Schweden zählt. Laudehr traf nach einer Ecke in der 85. Minute noch den Pfosten. Marozsan zirkelte einen Freistoß aus 18 Metern an die Latte (89.). In den letzten 20 Minuten musste die Neid-Elf ohne Okoyino da Mbabi auskommen. Die Torjägerin, mit zwei Toren die bisher beste deutsche Schützin im Turnier, erlitt eine Zerrung im Oberschenkel. "Für Celia wird es sehr eng", sagte Neid mit Blick auf das Schweden-Spiel.