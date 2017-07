DFB-Team unter Zugzwang - Islacker stürmt

01:17 min | 19.07.2017 | Das Erste | Autor/in: Laura Trust Mittag und Kayikci - Warmkickern für Italien Im EM-Spiel gegen Italien sind die deutschen Stürmerinnen gefordert. Online-Reporterin Laura Trust hat Anja Mittag und Hasret Kayikci beim Training getroffen - am Kickertisch.

Nach dem torlosen Remis gegen Schweden kann Deutschland am Freitag gegen Italien einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale machen. Für die verletzte Svenja Huth wird wohl Mandy Islacker beginnen, wie Bundestrainerin Steffi Jones durchblicken ließ.

Die EM-Endrunde ist für Svenja Huth womöglich bereits beendet, bevor sie so richtig begonnen hat. Ihren Humor hat die Stürmerin, die sich in Deutschlands Auftaktspiel gegen Schweden einen leichten Muskelfaserriss im Oberschenkel zuzog, aber deswegen nicht verloren. "Denken müssen wir ja sowieso - wieso dann nicht gleich positiv", schrieb die 26-Jährige auf ihrem Instagram-Account und versprach: "Gebe alles, um schnellstmöglich wieder zurück zu sein!" Laut Deutschem Fußball-Bund (DFB) könnte dies "bei optimalem Heilungsverlauf" frühestens im Semfinale der Fall sein. Bis dahin muss Jones, die große Stücke auf die Potsdamerin hält, im Angriff umdisponieren. Die erfahrene Anja Mittag ist wohl gesetzt. Doch wer bildet nun mit der Schweden-Legionärin das Sturm-Duo im von Jones bevorzugten 4-4-2-System? Jones ließ am Donnerstag durchblicken, dass Mandy Islacker den Vorzug vor den anderen beiden Kandidatinnen Lena Petermann und Hasret Kayikci erhalten düfte: "Sie hat gezeigt, dass sie torgefährlich ist. Ich kann mit ihr nur zufrieden sein", sagte sie.

Islacker hat die besten Karten

Mandy Islacker hat beste Chancen, in die deutsche Startelf zu rutschen.

Islacker dürfte die besten Chancen haben, im zweiten Gruppenspiel am Freitag (21.07.17, 20.45 Uhr, live im Ersten und im Livestream bei sportschau.de) in die Anfangsformation zu rutschten. Die 28 Jahre alte Neu-Münchnerin betrieb gegen Schweden nach ihrer Einwechslung jedenfalls viel Eigenwerbung. Einzig, sie belohnte sich nicht für eine couragierte Leistung. Zunächst kullerte ein von ihr abgefälschter Schuss um Zentimeter am Ziel vorbei, dann scheiterte Islacker per Direktabnahme an Keeperin Hedvig Lindahl. Dementsprechend getrübt war die Freude der Olympiasiegerin nach ihrem EM-Debüt. "Ich habe mich ein bisschen geärgert über die Chancen, die ich liegengelassen habe. Nächstes Mal müssen die halt reingehen", erklärte die gebürtige Essenerin dem ARD-Hörfunk.

Jones rechnet mit tiefstehenden Italienerinnen

Einfacher wird die Aufgabe gegen Italien für Deutschlands Offensivkräfte aber vermutlich nicht. "Wir erwarten einen tiefstehenden Gegner, der sehr kompakt auftritt", sagte Jones. Ein ähnlich schwer verdauliches Spiel wie vor vier Jahren bei der EM in Schweden scheint programmiert. Seinerzeit biss sich das DFB-Team im Viertelfinale beinahe die Zähne an den kampfstarken Südeuropäerinnen aus und siegte nur knapp 1:0. Mittag, die damals in der Startelf stand, hat keine sonderlich guten Erinnerungen an diese Begegnung und befürchtet, dass es abermals zu einem Abnutzungskampf kommen wird: "Die Italienerinnen spielen sehr unfair, treten auf den Fuß und ziehen am Trikot. Wir müssen Geduld haben und nach vorne denken, wir dürfen uns nicht aus der Ruhe bringen lassen."

Schult: "Wir müssen jetzt punkten"

Die 32-Jährige, die vor ihrem 59. Länderspiel-Einsatz in Serie steht, ist trotz des durchwachsenen Auftritts zum EM-Auftakt sowie der Ausfälle ihrer Sturmkolleginnen Alexandra Popp und Huth optimistisch, dass die neu formierte DFB-Auswahl in den Niederlanden weit kommen kann. "Unser Team ist jung und bissig. Wir sind schwer einzuschätzen, weil viele international noch nicht so ihren Durchbruch hatten. Wir haben aber eine gute Ausgeglichenheit und absolute Kreativität", befindet Mittag. Nun gilt es für den Titelverteidiger also, dieses Potenzial schnellstmöglich abzurufen. Denn im Falle einer weiteren Punkteteilung oder gar einer Pleite gegen die Italienerinnen droht der deutschen "Rasselbande" ein Endspiel um den Viertelfinal-Einzug gegen Russland. "Wir müssen jetzt punkten. Da gibt es kein Larifari", fordert daher Keeperin Almuth Schult.