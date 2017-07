02:03 min | 01.07.2017 | Das Erste | Autor/in: Marc Mokrisch Vorfreude auf die EM der kurzen Wege 16 Teams, ein Ziel: Das Finale in Enschede. Gleich mehrere Teams gehen als Favoriten in das größte EM-Turnier aller Zeiten. Zu ihnen zählt auch Titelverteidiger Deutschland.

DFB-Team neu formiert, aber mit alten Zielen

von Hanno Bode, sportschau.de

Ohne sechs langjährige Leistungsträgerinnen geht Deutschland die "Mission EM-Titelverteidigung" an. Der Optimismus beim Rekordchampion ist dennoch groß.

Als sich die deutschen Fußballerinnen am Mittwoch (12.7.17) per Mannschaftsbus aus Düsseldorf in ihr Europameisterschafts-Quartier bei 's-Hertogenbosch aufmachten, lagen vier freie Tage hinter ihnen. Nach drei Wochen intensiver EM-Vorbereitung hatten die meisten Nationalspielerinnen das lange Wochenende dazu genutzt, zu Hause auszuspannen und sich noch einmal etwas Ablenkung zu verschaffen. So suchte Angreiferin Svenja Huth beispielsweise ein paar Stunden ein wenig Zerstreuung bei einer Stippvisite in einem Casino. Nervenkitzel war der 26-Jährigen dabei mit dem Erwerb der Eintrittskarte garantiert - ein Gewinn natürlich nicht. Charakterzüge eines Spielbank-Besuchs hat auch die "Mission Titelverteidigung" der neu formierten DFB-Auswahl in den Niederlanden: Spiel und Aufregung sind dem Rekordeuropameister sicher. Das "Knacken" des Jackpots, sprich der erneute Triumph, ist derweil nur sehr bedingt planbar und somit vor allem eins: ein großer Wunsch.

Sechs Rio-Olympiasiegerinnen fehlen

Knapp elf Monate nach dem Olympia-Sieg in Rio de Janeiro hat sich das Gesicht des deutschen Teams erheblich verändert. Es muss ohne seine langjährigen Leistungsträgerinnen Annike Krahn, Saskia Bartusiak, Melanie Behringer (alle zurückgetreten), Melanie Leupholz, Simone Laudehr und Alexandra Popp (alle verletzt) in den Niederlanden auskommen. Die über ein halbes Jahr wegen Sprunggelenksproblemen zum Zuschauen verdammte Lena Goeßling steht zwar im Kader. Ob die Wolfsburgerin in Anbetracht ihrer langen Zwangspause dem Team aber eine große sportliche Hilfe sein kann, ist fraglich. Insbesondere die bereits sehr turniererfahrenen Dzsenifer Marozsán, Anja Mittag und Babett Peter werden nun noch stärker die Verantwortung an sich reißen müssen. Die verlustpunktfrei überstandene EM-Qualifikation sowie die Auftritte in Testspielen wie gegen Kanada (2:1) oder Brasilien (3:1) sind ein Indiz dafür, dass sich bereits eine neue Hierarchie gebildet hat.

Viel Lob für Bundestrainerin Jones

Verantwortlich dafür, dass der Neuaufbau bis dato ein "weicher Umbruch" ohne größere Komplikationen ist, zeichnet primär Steffi Jones. Die Nachfolgerin von Lichtgestalt und Langzeit-Bundestrainerin Silvia Neid hat zwar nicht alles auf links gedreht, aber einige Innovationen in die Trainingsarbeit eingebracht und für eine andere "Unternehmenskultur" als unter ihrer zuweilen etwas verbissenen Vorgängerin gesorgt. "Sie ist sehr offen, auch für Feedback, und harmoniebedürftig", sagte Stürmerin Mittag. Auch Sara Däbritz ("Sie macht es sehr gut, kommuniziert viel und ist sehr positiv) sowie Kapitänin Marozsán sind voll des Lobes für die 44-Jährige: "Vieles ist neu und aufregend. Es tut der Mannschaft einfach gut, neue Wege zu gehen." Jones selbst verweist darauf, dass der rege Austausch mit ihren Fußballerinnen ihre "Philosophie" sei und ein "neue Zeitrechnung" da sei. "Ich möchte, dass meine Spielerinnen verstehen, was wir als Trainerstab vorhaben oder warum wir Änderungen vornehmen. Die Spielerinnen sollen sich mitgenommen fühlen. Wir müssen schauen, dass wir als Gesamtteam funktionieren. Und dafür muss man kommunizieren", erklärte die Bundestrainerin im ZDF-Sportstudio.

DFB-Team nun im offensiven 4-4-2-System

Bis dato hat sie Gehör gefunden bei ihrem Personal. Das deutsche Spiel ist dominanter, schneller und weniger ausrechenbar als unter Neid geworden. Anders als ihre Vorgängerin, die überwiegend auf ein System mit fünf Mittelfeldakteurinnen setzte, bevorzugt Jones eine Grundausrichtung mit zwei Angreiferinnen. "Ich wollte offensiver spielen und mit zwei Spitzen agieren. Daraus entstand das 4-4-2 in einer Raute mit einer guten Tiefenstaffelung, damit wir durch die Formation kurze Wege erhalten und einen attraktiven, modernen und offensiven Fußball spielen können", sagte die 44-Jährige. Nach der Systemänderung tritt die DFB-Auswahl nun zuweilen "brasilianischer als die Brasilianerinnen" auf, wie Keeperin Almuth Schult nach der EM-Generalprobe gegen die Südamerikanerinnen bemerkte. Ein Umstand, der dann aber doch selbst Jones spanisch vorkam: "Ich habe erwähnt, dass wir geradliniger spielen müssen und uns nicht verkombinieren sollen, weil sie dann wirklich nur noch 'Tiki-Taka' spielen wollten", kritisierte die Bundestrainerin nach der Begegnung.

"Eigentlich kommt diese EM zu früh"

Einen Mittelweg zwischen Fußball-Kunst und Fußball-Arbeit zu finden, wird für die DFB-Auswahl bei ihrer "Mission Titelverteidigung" vermutlich von elementarer Bedeutung sein. Davon, dass in den Niederlanden bereits alle Automatismen greifen, geht Jones allerdings nicht aus: "Eigentlich kommt diese EM zu früh. Unser Prozess ist nicht abgeschlossen, und spielerisch sind wir noch nicht da, wo wir einmal hinwollen." Obgleich noch der allerletzte Feinschliff fehlt, blickt die 44-Jährige voller Optimismus der Endrunde entgegen. "Wir haben sehr hohe Qualität im Kader. Alle verstehen sich prima. Der Teamgeist ist super. Deshalb bin ich überzeugt, dass wir Europameister werden können", erklärte Jones.