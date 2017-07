Deutsches Team

DFB-Frauen treffen auf ihren "Lieblingsgegner"

Es wird ernst für den Titelverteidiger: Das deutsche Frauenfußball-Nationalteam startet am Montagabend (17.07.2017, ab 20.45 Uhr im Ersten und hier im Livestream) gegen Schweden ins EM-Turnier in den Niederlanden. Die Wiederauflage des Olympia-Finals von Rio 2016 wird - das erwarten alle Experten - eine knappe Angelegenheit.

"Die Schwedinnen haben noch eine Rechnung offen", weiß Stürmerin Anja Mittag, die selbst wieder beim FC Rosengaard in Schweden spielt. Eine Rechnung? Eigentlich ist es ein dicker Stapel. Denn wann immer es zuletzt um etwas ging, wenn die beiden großen Frauenfußball-Nationen aufeinandertrafen, zogen die Skandinavierinnen den Kürzeren. Zuletzt im vergangenen Jahr, als Deutschland im Olympia-Finale durch einen 2:1-Erfolg die Goldmedaille gewann. Auch dieser Partie drückte übrigens Schwedenschreck Dzsenifer Marozsan ihren Stempel auf: Mit dem wichtigen 1:0 stellte sie damals die Weichen auf Sieg für das DFB-Team. Der Blick in die Statistik spricht klar für das deutsche Team: Die EM-Bilanz gegen Schweden ist makellos (fünf Spiele, fünf Siege), zudem verloren die deutschen Frauen bei ihren bisher neun Europameisterschafts-Teilnahmen noch nie ein Auftaktspiel.

90 Minuten "Feuer und Emotionen"

Konzentriert bei der Sache: Die deutschen Spielerinnen im Training.

Doch all das soll jetzt keine Rolle mehr spielen: "Es ist nicht unser Stil, an die Vergangenheit zu denken. Wir freuen uns auf die Zukunft", sagte Tabea Kemme der Sportschau, auch wenn der Triumph gegen Schweden im vergangenen Jahr in Rio "sicher kein schlechtes Gefühl" zurückgelassen hat. "Mir ist es wurscht, gegen wen wir starten - jetzt sind es eben die Schwedinnen", sagte Sara Däbritz, fügte aber hinzu: "Das ist direkt ein Knaller! Aber ich finde das gut, dann müssen wir von Beginn an zu 100 Prozent da sein."

Die Potsdamerin Kemme erinnert sich beim Gegner Schweden an "extremst spannende Spiele, in denen richtig Feuer und Emotionen drin waren". Die 25-Jährige ist sich sicher, dass es "90 Minuten lang zur Sache gehen wird". Die erfahrene Angreiferin Mittag (154 Länderspiele) erwartet zudem einen "sehr kompakten" Auftritt der Nordländerinnen und "eine echte Herausforderung". Bundestrainerin Steffi Jones will mit ihrem Team im Rat Verlegh Stadion in Breda "einen guten Start in das Turnier" erwischen. "Wir wissen, dass die Schwedinnen hoch motiviert sind, um endlich wieder einmal eine deutsche Mannschaft zu schlagen." Das deutsche Team sei aber ebenfalls top motiviert - und vor allem sind alle Spielerinnen fit.