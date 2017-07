06:58 min | 21.07.2017 | Das Erste Jones: "Die drei Punkte haben wir verdient" Nach dem Sieg gegen Italien sprach Bundestrainerin Steffi Jones im Sportschau-Interview von "verdienten drei Punkten" für ihr Team. Auch Torhüterin Almuth Schult zeigte sich sehr zufrieden.

Deutsches Team

DFB-Frauen siegreich - und selbstkritisch

von Florian Neuhauss, sportschau.de

Modernen Offensivfußball hatte Steffi Jones vor der EM versprochen. Doch auch nach dem mühsamen 2:1-Erfolg der DFB-Frauen gegen Italien "ist der Knoten noch nicht so richtig geplatzt", wie Torhüterin Almuth Schult befand. Die beiden Treffer gingen nicht von ungefähr auf das Konto der Innenverteidigerinnen.

Manchmal sagt ein Blick mehr als tausend Worte. "Nach dem Elfmeterpfiff bin ich nach vorne gegangen. Ich bin immer bereit", sagte Babett Peter sportschau.de. "Ich hatte dann kurz Blickkontakt mit Dzsenifer Marozsan - und ich wollte schießen." Ausgerechnet die Abwehrchefin übernahm die Verantwortung, nachdem Anja Mittag im Strafraum zu Fall gekommen war und die nicht immer glücklich agierende Schiedsrichterin Kateryna Monsul (Ukraine) auf Elfmeter entschieden hatte. "Ich glaube, ich habe sie nicht berührt", sagte Laura Giuliani hinterher in der Mixed Zone. Babett Peter war es derweil egal. Die Wolfsburgerin schickte Italiens Torfrau in die falsche Ecke und traf zum so wichtigen 2:1.

"Ein bisschen schnörkelloser wäre besser"

Zuvor hatten sich die deutschen Frauen lange Zeit sehr schwer getan. Almuth Schult litt auf der gegenüber liegenden Seite mit, als ihre Mitspielerinnen wie schon gegen Schweden (0:0) viele gute Chancen ausließen. "Das ist schon hart. Ich sehe die Chancen, aber dann wird noch mal gepasst anstatt zu schießen", erklärte Deutschlands Nummer eins. "Wir beherrschen das Klein-Klein ja wirklich, aber uns würde es helfen, wenn es manchmal ein bisschen schnörkelloser wäre."

Vier Wechsel und große Unsicherheit

Mit einer gleich auf vier Positionen veränderten Startelf hatte Steffi Jones überrascht. Zwei neue Außenverteidigerinnen, dazu Linda Dallmann im Mittelfeld und Mandy Islacker von Beginn an im Sturm. Am 4-4-2 mit Raute im Mittelfeld änderte die Bundestrainerin zwar nichts, trotzdem wirkte das deutsche Spiel zunächst nicht richtig abgestimmt. Selbst für Gefahr sorgte der Titelverteidiger nur nach Standards, so auch in der 19. Minute, als Laura Giulinai bei einem abgefälschten Freistoß von Dzsenifer Marozsan ins Leere griff und Josephine Henning ins leere Tor köpfte. Auf der anderen Seite offenbarten sich immer wieder Lücken in der Defensive - auch weil die Außenverteidigerinnen erneut sehr hoch standen. Zehn Minuten nach dem 1:0 ließ sich Deutschland so lehrbuchmäßig auskontern. Kristin Demann gelang es auf der rechten Verteidigungsseite nicht, Barbara Bonansea im Zweikampf zu stellen und bei der Hereingabe in die Mitte zu Ilaria Mauro "komme ich den entscheidenden Schritt zu spät", gestand Babett Peter ein. Henning analysierte am Tag nach der Partie: "Ich konnte vor lauter Adrenalin nicht einschlafen und habe mir die Szene noch mal angeschaut. Wir packen da alle nicht richtig zu."