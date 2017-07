DFB-Frauen nach 0:0 zwischen Frust und Zuversicht

von Florian Neuhauss, sportschau.de

Was ist das 0:0 zum Auftakt gegen Schweden wert? Da waren sich die DFB-Frauen nicht so sicher. Nach einer Portion Frust gab es Salat und Milchreis - und am Ende Zuversicht.

Auch nach dem Duschen und einer ersten Stärkung wussten die DFB-Frauen ihren Auftritt beim 0:0 gegen die Schweden nicht so recht einzuordnen. Die Stimmung in der Kabine sei halbwegs gut gewesen, berichtete Kristin Demann nach ihrem EM-Debüt. "Das Ergebnis ist nicht ganz so ausgefallen, wie wir uns das erhofft haben", sagte die Neu-Münchnerin. Carolin Simon meinte: "Auf dem Ergebnis können wir aufbauen. Das war ein sehr schwieriger Auftakt, da ist ein 0:0 okay." Anja Mittag hatte dafür eine einfache Erklärung: "Schweden hat es defensiv einfach gut gemacht." Allerdings machten es die deutschen Fußballerinnen auch lange Zeit nicht gut.

Vier Debütantinnen, aber "kein Fußball"

Gleich vier Spielerinnen ohne Turniererfahrung schickte Steffi Jones gegen Schweden von Beginn an auf den Platz. Krampf und Nervosität waren die Folge. Vor der Pause war die Partie unansehnlich, zumal sich die Schwedinnen - wie befürchtet worden war - fast komplett auf die Defensive konzentrierten. "Wir haben verpasst, Fußball zu spielen", ärgerte sich Lina Magull, die wie Demann, Simon und Anna Blässe zu den EM-Debütantinnen gehörte. Die Freiburgerinnen Magull und Simon meinten, zunächst sehr nervös gewesen zu sein. "Das ist eben kein Freundschaftsspiel, sondern ein großes Turnier", sagte auch Demann, die sich allerdings wie Blässe nichts von ihrer Aufregung anmerken ließ. Die beiden Defensivspielerinnen waren beim DFB-Team zunächst die Besten. Zu allem Überfluss musste auch noch die erfahrenere Svenja Huth schon vor der Pause mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt werden.

01:25 min | 17.07.2017 | Das Erste Deutschland - Schweden 0:0 Deutschlands Fußballfrauen starten mit einem torlosen Unentschieden gegen Schweden ins EM-Turnier in den Niederlanden. Chancen zum Sieg gab es durchaus - für beide Teams.

Sehr variables System - ohne Tor

Jones hatte mit ihrer Aufstellung für eine Überraschung gesorgt. Demann rückte aus der Abwehrkette auf die Sechs, Sara Däbritz nahm den Platz von Linda Dallmann im offensiveren Mittelfeld ein. Für die Mannschaft war der Schachzug allerdings nicht mehr überraschend. Im nicht-öffentlichen Training hatte Demann bereits vor der Abwehr gespielt, wie sie hinterher verriet. Das Mittelfeldquartett spielte allerdings wie schon bei der Generalprobe gegen Brasilien (3:1) erneut sehr flexibel.

Spielmacherin Dzsenifer Marozsan zeigte ihre "Liebe" zur Mannschaft durch nimmermüden Einsatz und war sich auch für lange Wege in der Arbeit gegen den Ball nicht zu schade. Magull, Däbritz und Demann tauschten immer wieder die Positionen. Bei eigenem Ballbesitz ließ sich Demann oft zurückfallen und spielte eine Art "Quarterback", der die Bälle verteilt. Die Außenverteidigerinnen Blässe und Simon rückten weit vor. So wurde aus dem 4-4-2 mit Raute oft ein 3-5-2 oder - wenn Marozsan stürmte - ein 4-3-3. Doch wie sie sich alle auch mühten, ein Tor wollte nicht gelingen.

Jones bleibt nur fünf Minuten in der Kabine

Die Halbzeit nutzte die Bundestrainerin nicht zu Umstellungen oder großer Generalkritik. "Sie hat ein paar Probleme aufgezeigt und uns ein paar Tipps gegeben", erklärte Magull und Simon fügte hinzu: "Sie hat gesagt, dass wir an uns glauben sollen." Nach fünf Minuten war die Ansprache schon wieder vorbei - und Jones verließ die Kabine. Die wenigen Worte zeigten Wirkung: "Nach dem Seitenwechsel haben wir die Schwedinnen ins Laufen bekommen", sagte Torhüterin Almuth Schult. Nun gab es Chancen, ein deutliches Plus für die Deutschen. Die beste hatte nach Vorlage von Marozsan die für Huth eingewechselte Mandy Islacker. Doch die gebürtige Essenerin, die wie Demann nach München wechselt, scheiterte in der 83. Minute an Schwedens Torfrau Hedvig Lindahl. Die Schwedinnen setzten auf Konter und kamen so ebenfalls zu zwei Großchancen. Und so hatte auch noch Schult, die nach einem Patzer gegen Brasilien stark in der Kritik gestanden hatte, großen Anteil am Punktgewinn. "Ich hätte lieber ein Tor kassiert, wenn wir dafür gewonnen hätten", meinte die Nummer eins aber nur lapidar.

Mit zwei Siegen sicher weiter

Bleibt die Frage, was das Remis wert ist. "Wir müsen jetzt die beiden anderen Spiele gewinnen", sagte Mittag mit Blick auf die Duelle mit Italien und Russland, "dann haben wir das Viertelfinale sicher." Für ein EM-Motto haben sich die Spielerinnen noch nicht entschieden. Die Marschrichtung für die kommenden Spiele ist aber klar: Tore müssen her. "Ich bin mir recht sicher, dass der Bann gebrochen ist, wenn erst mal ein Tor fällt", so Schult, die sich anders als die meisten ihrer Mitspielerinnen keinen Salat vom Buffet, sondern Milchreis mit auf die Heimfahrt ins Teamhotel genommen hatte, "um die Muskeln schnell wieder fit zu kriegen".

Mittag weiß um das gute Omen

Ein 0:0 zum Auftakt ist derweil kein schlechtes Omen. Der Weg zum Titel 2003 in Schweden begann mit einem 0:0 gegen die Niederlande. Diesmal wurden einfach Ort und Gegner getauscht. "Wenn es zum Auftakt nicht so gut läuft, muss es also nicht immer etwas Schlechtes bedeuten", sagte Mittag schmunzelnd. Die mittlerweile 32-Jährige weiß genau, wovon sie spricht. Sie ist mit 155 Einsätzen nicht nur die mit Abstand erfahrenste Spielerin im Kader. Es war die Stürmerin, damals wie heute beim FC Rosengard in Schweden unter Vertrag, die am 28. Juli 2013 um kurz nach 17 Uhr Deutschland mit ihrem Tor zum 1:0-Sieg gegen Norwegen und damit zum sechsten EM-Titel in Serie schoss.