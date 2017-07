DFB-Aufgalopp mit Vorfreude, Lob und einer Sorge

Im Bus des Confed-Cup-Siegers

Die Spielerinnen sind heiß auf den Start. "Die Vorfreude ist ständig gestiegen", sagte Stürmerin Svenja Huth. "Wir haben uns intensiv vorbereitet." Von Düsseldorf aus hatte sich der 50-köpfige Reisetross (darunter 23 Spielerinnen) am Mittwochmittag auf den Weg in die Niederlande gemacht - im Bus des Männerteams. "Das ist schon ein schönes Büschen", meinte Huth lächelnd und fügte hinzu: "Die Männer sind erfolgreich gewesen und das wollen wir auch sein. Also passt das doch gut." Andere setzen auf persönliche Glücksbringer. So tragen beispielsweise Anja Mittag und Babett Peter auch in den Niederlanden ihren Olympia-Beutel spazieren. "Die Vorfreude ist riesengroß", meinte Verteidigerin Peter, die in Rio zu den Gold-Mädels zählte.

Abendessen mit dem DFB-Präsidenten

In dem Vier-Sterne-Hotel vor den Toren der Stadt 's-Hertogenbosch haben die DFB-Frauen einen ganzen Flügel bezogen, um ungestört zu sein. Zum Tross gehört wie gewohnt auch ein eigener Koch. Hannes Flade soll für die gesunde Ernährung der Nationalspielerinnen garantieren. Ob das auch am Freitagabend gilt? Dann schaut DFB-Präsident Reinhard Grindel im Hotel vorbei und wird mit der Mannschaft zu Abend essen.

Nummer eins Schult angeschlagen

Almuth Schult (r.) und ihre Mitspielerinnen beim Training.

Auf den Magen zu schlagen drohte dem Team eine Verletzung der Nummer eins. Almuth Schult ließ sich kurz vor dem Ende des ersten Trainings den ohnehin schon lädierten rechten Ellenbogen dick bandagieren. Jones gab allerdings zunächst Entwarnung: "Almuth fällt immer mal unglücklich auf den Ellenbogen oder die Hüfte. Aber ich meine, dass alles gut ist." Sollte Schult, der Jones nach ihrem schweren Patzer bei der Generalprobe gegen Brasilien (3:1) noch demonstrativ den Rücken gestärkt hatte, doch kurzfristig ausfallen, stünde in Laura Benkarth eine starke Nummer zwei parat. Der Freiburgerin fehlt es allerdings an internationaler Erfahrung. Angerer-Nachfolgerin Schulth hat bereits 42 Partien auf dem Buckel, Benkarth kommt auf fünf Einsätze. Egal, wer die Nummer eins ist - für Jones "gibt es nichts anderes, als Europameister zu werden".