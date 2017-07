Blässes Blessur "nicht der Rede wert"

Anna Blässe gehörte zu den wenigen Gewinnerinnen im deutschen Team beim torlosen Remis gegen Schweden. Die Wolfsburgerin zog sich bei ihrem EM-Debüt allerdings eine Verletzung zu. Ihr Einsatz im zweiten Gruppenspiel gegen Italien ist jedoch nicht gefährdet.

Es war in den vergangenen Wochen ein harter Kampf, den sich Leonie Maier und Anna Blässe in jeder Trainingseinheit um die Rechtsverteidiger-Position im deutschen Team lieferten. Zumindest vorübergehend hat ihn Letztere gewonnen. Die Wolfsburgerin stand am Montagabend (17.7.17) im EM-Auftaktspiel gegen Schweden in der Startelf, während ihre Münchner Kontrahentin auf der Bank Platz nehmen musste. Und auch am Freitag (21.7.17, 20.45 Uhr, live im Ersten und im Livestream bei sportschau.de) dürfte sich an dieser Konstellation nichts ändern. Denn Blässe rechtfertigte das Vertrauen von Bundestrainerin Steffi Jones mit einer blitzsauberen Leistung. Bei ihrem Europameisterschafts-Debüt bestach die 30-Jährige nicht nur durch konzentrierte Defensivarbeit, sondern schaltete sich auch immer wieder gekonnt in die (allerdings überwiegend schwachen) Angriffe des Titelverteidigers ein.

01:13 min | 18.07.2017 | Das Erste | Autor/in: Laura Trust Blässe und Demann nach Auftakt zufrieden Am Tag nach dem EM-Auftaktspiel stellten sich Anna Blässe und Kirstin Demann den Fragen der Presse. Sie zeigten sich zufrieden mit der Leistung gegen Schweden.

"Meiner Hand geht's gut"

Viel besser hätte der Abend aus Sicht der aus Weimar stammenden Fußballerin fraglos nicht laufen können. Einen kleinen Schönheitsfehler hatte er allerdings: Blässe verletzte sich in einem Zweikampf an der linken Hand und schaute sich die Partie nach ihrer Auswechslung (73.) mit betretener Miene und bandagierten Arm von der Ersatzbank aus an. Am Dienstagmittag (18.7.17) gab die Wolfsburgerin dann aber schon wieder Entwarnung. "Meiner Hand geht's gut. Sie ist ein bisschen verstaucht, aber das ist nicht der Rede wert", erklärte die 30-Jährige auf der offiziellen Pressekonferenz des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

EM-Debüt mit 30 Jahren

Ihrem Einsatz am Freitag gegen die "Azzure" scheint also nichts im Wege zu stehen. Es wäre erst das zweite EM-Spiel für Blässe, die trotz ihres Stellenwerts beim VfL und der Erfolge mit dem Werksclub erst vor zwei Jahren in der DFB-Auswahl debütierte. Dass sie nun im Frühherbst ihrer Laufbahn doch noch in den Genuss einer Endrunden-Teilnahme kommt, scheint die bodenständige Wolfsburgerin auch erst einmal richtig realisieren zu müssen. "Nach so einem Spiel einzuschlafen, ist nicht so leicht. Die Nacht war kurz", verriet sie nach ihrem EM-Debüt und kündigte an, den freien Nachmittag am Dienstag dafür zu nutzen, "um den Kopf freizubekommen".