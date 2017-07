EM-Vorrunde, Gruppe D

"Battle of Britain" - England fürchtet Underdog Schottland

Die Losfee hat bei der Frauen-EM Schicksal gespielt und die beiden britischen Rivalinnen England und Schottland in eine Vorrundengruppe geführt. Die Favoritenfrage vor dem Aufeinandertreffen am Mittwoch (19.07.17, ab 20.45 Uhr im Livestream hier bei sportschau.de) ist eindeutig.

England gegen Schottland - mehr geht nicht in Sachen britischer Fußball-Derbys. Nun kommt es wieder einmal zur "Battle of Britain": Bei der Frauen-EM treffen beide Teams in der Vorrundengruppe D direkt aufeinander. Die Favoritenrolle ist dabei eindeutig: Alles andere als ein englischer Sieg wäre eine Riesen-Überraschung.

Terrordrohung soll nicht stören

Im Vorfeld der Partie war von einer möglichen Terrordrohung berichtet worden, die sich explizit auf das Spiel zwischen den beiden britischen Teams bezog. Auf einem Chatkanal der Terrormiliz IS soll es laut eines Sprechers der Anti-Terrorismusbehörde in Den Haag einen Aufruf zu einem Anschlag in Utrecht gegeben haben. Als mögliches Anschlagsziel wurde die Partie zwischen England und Schottland genannt. Die Teams einigten sich darauf, sich von dieser Nachricht nicht in der Vorbereitung stören zu lassen.

"Alle warten drauf, dass wir stolpern"

"Das war doch klar, dass uns das Los in eine Gruppe führen würde", stöhnt Englands Verteidigerin Alex Scott stattdessen vor dem Match. Die Verteidigerin vom FC Arsenal weiß genau, welch unangenehme Aufgabe auf sie und ihr Team wartet: "Alle schauen auf uns, warten förmlich darauf, dass wir stolpern. Der Druck liegt bei uns, Schottland kann nur gewinnen. Das wird nicht leicht."

Tatsächlich reicht ein Blick in die Statistik, um die Rollenverteilung klar zu machen: Während England als WM-Dritter von 2015 zum Favoritenkreis auf den Titelgewinn gezählt wird, gelten die Schottinnen als krasse Außenseiter. Sie sind das erste Mal überhaupt bei der Endrunde eines großen Turniers dabei und wollen vor allem eines tun: lernen. "Wir sind bereit und wollen die Tage in den Niederlanden genießen. Diese EM ist für uns die Krönung einer langen Entwicklung", sagt Trainerin Anna Signeul.

Höhepunkt für Schottlands Trainerin

Zwölf Jahre lang hat die Schwedin die schottische Mannschaft angeleitet, nach der EM ist Schluss für sie - sie wird dann finnische Nationaltrainerin. Signeuls Nachfolge tritt die frühere schottische Kapitänin Shelley Kerr an. "Ich bin sehr stolz und fühle mich geehrt", sagte die ehemalige Verteidigerin. Sie wechselt vom Stirling University Football Club zum Verband.

Der Traum der Schottinnen, die die EM-Endrunden 2009 und 2013 erst in den Play-Offs verpassten, ist natürlich, gegen England irgendetwas zu holen. Sechs Mal traten sie bisher in Wettbewerbsspielen gegen England an, alle sechs Partien gingen verloren. In der Gesamtstatistik stehen 24 Duelle, von denen die Engländerinnen 21 für sich entschieden. Die zwei schottischen Siege stammen aus dem Mai 1977 (2:1) und 2011, als man beim Zypern-Cup mit 2:0 gewann. Einmal trennte man sich remis.

Schottland - Ärger um Prämien

In die Vorbereitung auf das Turnier mischte sich aber dann Ärger in die schottische Vorfreude. Es ging um Geld. Die Spielerinnen verlangten eine angemessene Honorierung für die erfolgreiche Qualifikation sowie ihre Auftritte in den Niederlanden. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, trat das Team in einen Medien-Boykott. Es weigerte sich, jegliche Presse-Termine - darunter auch welche von Veranstalter UEFA - wahrzunehmen. Die Zusammenarbeit mit Sponsoren des Verbandes wurde ebenfalls vorübergehend auf Eis gelegt.

Der Aufstand der Kickerinnen gegen die SFA hatte zur Folge, dass die offizielle Verkündung des EM-Aufgebots um eine Woche verschoben wurde. Trainerin Anna Signeul wollte oder konnte im Streit zwischen Mannschaft und Verband nicht vermitteln: "Es ist eine Sache zwischen der SFA und den Spielerinnen."

"Glanzloses 1:0 reicht mir"

Nun - nach Beilegung des Streits - sind sie aber voll da in den Niederlanden und sorgen für bange Blicke bei der Konkurrenz. "Es wird mit Sicherheit ein ganz enges Ding" fürchtet England-Verteidigerin Scott. "Mir würde es schon reichen, wenn wir völlig glanzlos mit 1:0 gewinnen", sagt die 32-Jährige.