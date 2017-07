EM-Vorrunde

Außenseiter-Duell in der "Todesgruppe" B

Mit Russland und Italien treffen am ersten Vorrundenspieltag heute Abend (17.07.2017, 18 Uhr, live im Ersten und hier im Livestream) die beiden Außenseiter der Gruppe B aufeinander. Angesichts der starken Konkurrenz in der Gruppe mit den Olympia-Finalisten Deutschland und Schweden müssen beide Mannschaften auf Sieg spielen, um das Ziel "Viertelfinaleinzug" im Visier halten zu können.

Im EM-Vergleich schneiden die Italienerinnen deutlich besser ab als Russland: 1993 und 1997 wurden die "Azzurre" Vize-Europameisterinnen - beide Male ging das Endspiel gegen Deutschland verloren. Russland dagegen erreichte 1993 und 1995 bei den kontinentalen Meisterschaften das Viertelfinale - mehr war bisher bei den EM-Teilnahmen noch nicht drin. Und nun das: Mit Schweden und Deutschland sind zwei der Topfavoriten auf den Titel in der eigenen Vorrundengruppe.

Ist da das Ausscheiden nach drei Partien nicht vorprogrammiert? Nein, meinen unisono die Italienerinnen und die Russinnen. In beiden Lagern ist Angst ein Fremdwort. Bange machen gilt nicht! "Obwohl wir die beiden Olympia-Finalisten gezogen haben, muss es das Ziel sein, die Gruppenphase zu überstehen. Und danach kann alles passieren - wir sind doch Italien!", sagte Mittelfeldspielerin Martina Rosucci im Interview mit "vavel.com" vor dem Auftaktspiel im Stadion Sparta-Het Kasteel in Rotterdam. Und Russlands Trainerin Elena Fomina spricht zwar von einer "Todesgruppe", da sie auch Italien als eine der "führenden Mannschaften Europas" sieht. Dennoch gab sie mutig zu Protokoll: "Wir wollen die Gruppenphase überstehen."

Qualifikation gelang mühelos

Italien kam durch Rang zwei in der Qualifikationsgruppe 6 (Sechs Siege, zwei Niederlagen) zur EM-Endrunde in die Niederlande, Russland löste in der "deutschen" Quali-Gruppe 5 hinter dem DFB-Team ebenfalls als zweitplatziertes Team (14 Punkte aus acht Partien) die EM-Fahrkarte. Gegen Deutschland verloren die Russinnen ihre beiden Qualifikationsspiele mit 0:2 und 0:4.

Das bislang letzte Aufeinandertreffen von Italien und Russland gab es im vergangenen Dezember bei einem Turnier in Brasilien. Damals setzten sich die Südeuropäerinnen mit 3:0 durch. Diese Partie aber sei laut deren Trainer Antonio Cabrini "komplett vergessen" - sie zähle jetzt nicht mehr. Insgesamt trafen beide Nationen neun Mal aufeinander: Sechs Partien entschied Italien für sich - darunter das EM-Spiel in der Gruppenphase 2009 und die beiden EM-Qualifikationspartien 2013 -, dreimal setzten sich die Russinnen durch. Ein Unentschieden zwischen beiden Teams gab es folglich noch nie.

Zahlt sich Erfahrung aus?

Russlands Elena Danilova (r.) in einem Länderspiel gegen das DFB-Team im Herbst 2015.

Im Mittelpunkt bei den Italienerinnen steht Angreiferin Melania Gabbiadini aus Verona. Die erfahrene 33-Jährige ist die Kapitänin des Teams und soll ihre jüngeren Mannschaftskolleginnen auf dem Feld zum Erfolg führen. So jedenfalls wünschen es sich Trainer Cabrini ("Sie ist entscheidend für die Balance in unserem Team") und die Fans der "Azzurre". Gabbiadini nimmt die Rolle als Zugpferd an - und sagt selbstbewusst: "Wir wollen jedem Zuschauer die Früchte unserer Arbeit in der EM-Vorbereitung zeigen. Wir sind für dieses Spiel gut vorbereitet. Jetzt müssen wir die perfekte Leistung abrufen."

Bei Gegner Russland, der vor vier Jahren bei der EM in Schweden den Einzug ins Viertelfinale nur wegen eines unglücklichen Losentscheids verpasste, ist die offensive Mittelfeldspielerin Elena Danilova die wichtigste Akteurin. Die Aufgabe der 30-Jährigen von FK VDV Ryazan ist es, mit dafür zu sorgen, dass die Sbornaja im Angriff gefährlicher wird. Lediglich 14 Treffer erzielten die Russinnen in acht Qualifikationsspielen, davon alleine acht in den beiden Duellen mit Kroatien (3:0, 5:0). "Nur wenn wir dem Gegner Schwierigkeiten in der Defensive bereiten, können wir etwas erreichen", sagte Russlands Trainerin Fomina, in deren Kader alle Spielerinnen fit sind, in der Pressekonferenz vor der Partie. Mittelfeldspielerin Ekaterina Pantjuchina fügte mit Blick auf das Traumziel Viertelfinale hinzu: "Unsere Mannschaft zeichnet sich durch ihren starken Charakter aus. Aus meiner Sicht sind wir in der Lage, jeden Gegner zu überraschen."