00:39 min | 18.07.2017 | Das Erste | Autor/in: Jan Neumann Fan-Choreo für Island Wie bei den Männern vor einem Jahr: Auch bei der Frauen-EM wird das isländische Team von bestens gelaunten Fans auf der Tribüne unterstützt.

EM-Vorrunde, Gruppe C

"Huh-Huh-Huh" - Island feiert wieder

Wie die Männer, so auch die Frauen: Islands Fußballerinnen überzeugten bei ihrem EM-Auftakt mit einer entschlossenen Leistung gegen Frankreich. Mit bester Unterstützung von der Tribüne.

"Huh-Huh-Huh" - schallte es durch das kleine Stadion von Tilburg - es ist wieder die Zeit der isländischen Fußballfans angebrochen. Trotz der am Ende bitteren 0:1-Niederlage ihres Teams feierten am Dienstagabend (18.07.17) gut 2.000 isländische Fans ihre Frauen-Nationalmannschaft.

Noch lange nach Abpfiff hallten die von der Männer-EM 2016 bekannten und von rhythmischem Überkopf-Klatschen begleiteten Schlachtgesänge durch die Arena in Tilburg. Der mutige Auftritt und das fair-sympathische Verhalten der Anhänger trösteten Islands Coach Freyr Alexandersson über die unglückliche Niederlage hinweg.

"War eine Riesenleistung"

Erst in der 86. Minute bescherte ein von Eugenie Le Sommer verwandelter Foulelfmeter den technisch und spielerisch überlegenen Französinnen den glücklichen Erfolg. "Es war eine Riesenleistung. Wir sind stolz, auch auf unsere Fans. Es herrscht die gleiche Atmosphäre wie letztes Jahr in Frankreich", schwärmte Alexandersson vom Gemeinschaftssinn aller Inselbewohner: "So sind wir! Egal, ob Männer oder Frauen, ob schwarz oder weiß. Wir halten zusammen."

"Es werden bald noch mehr da sein"

Der 34-Jährige versprach, dass man auch gegen die Schweiz und Österreich erbitterten Widerstand leisten werde. "Samstag werden noch mehr Fans da sein, und Dienstag noch mehr." Spekulationen, wonach sich in den Niederlanden schon jetzt 10.000 Isländer tummeln, wies er brüsk und schmunzelnd zurück. Wieviel denn dann? "Millionen!"