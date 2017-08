Nachrichten

EM-Endspiel: Wird Dänemark zum "Partycrasher"?

EM-Gastgeber Gastgeber Niederlande fehlt noch ein Sieg zum perfekten Sommermärchen. "Oranje" ist im Endspiel am Sonntag gegen Dänemark auch Favorit. Doch die Skandinavierinnen haben selbst "Party-Pläne".

Deutschland, Frankreich, England und Schweden - im Vorfeld der EM in den Niederlanden waren die "üblichen Verdächtigen" als Topfavoriten auf den Titel gehandelt worden. Dass die Gastgeberinnen mit der Unterstützung ihrer als sehr begeisterungsfähigen Fans eine gute Rolle spielen könnten, war ebenfalls erwartet worden. Den Finaleinzug hatten dem Zwölften der FIFA-Weltrangliste dann aber doch nur wenige Experten zugetraut. Ein Vergleich des "Oranje"-Kaders mit denen der vermeintlichen Top-Nationen ließ schließlich vermuten, dass Trainerin Sarina Wiegman vergleichsweise geringere individuelle Qualität zur Verfügung stehen hat. Für die 47-Jährige war es dementsprechend von essenzieller Bedeutung, eine verschworene Gemeinschaft zu formen, die übers Kollektiv und einen klaren Matchplan zum Erfolg kommt. Es gelang ihr überragend. "Auch wenn es sich anhört wie ein Klischee: Aber die Spielerinnen sind wirklich ein Team, das zusammenhält, wo jede für die andere da ist und kämpft", sagte Wiegman voller Stolz vor dem Finale am Sonntag gegen Dänemark (6.8.17, 17 Uhr, im Live-Ticker bei sportschau.de).

Wiegman: "Es wird knallen gegen Dänemark"

Trainerin Sarina Wiegman kündigt Dänemark einen harten Kampf an.

Ein letzter Sieg fehlt den ungeschlagenen Gastgeberinnen noch zu ihrem perfekten Sommermärchen. "Wir wollen den EM-Titel. Es wird knallen gegen Dänemark", kündigte Wiegman an, ohne dabei allerdings den Respekt vor dem Deutschland-Bezwinger zu verlieren: "Sie sind eines der besten Teams bei diesem Turnier und ich bin nicht überrascht, dass sie im Endspiel stehen." Das Vorrunden-Duell in Gruppe A vor gut zwei Wochen gewann "Oranje" gegen die Skandinavierinnen knapp mit 1:0.

"Löwinnen" werden mit Lob überschüttet

Auch im Finale nehmen die Niederländerinnen ob ihrer teils berauschenden Auftritte die Favoritenrolle ein. Allerdings ist der Druck inzwischen erheblich gewachsen. Das ganze Land wird ihnen am Sonntag die Daumen drücken und vermutlich nichts anders als den Sieg erwarten. Von überall her erhalten die "Löwinnen" Lob. "Sie zeigen eine außergewöhnliche Leistung. Sie sind in unserem Land die Pionierinnen des Frauen-Profifußballs", schwärmte beispielsweise Ruud Gullit, der mit den niederländischen Männern 1988 Europameister wurde.

Königspaar bleibt dem Finale fern

Die Euphorie im Nachbarland ist riesig: Das Twente-Stadion, Austragungsort des Finals, ist ausverkauft, Millionen Fans drücken am TV die Daumen, nur royale Unterstützung bleibt den "Oranje Leeuwinnen" verwehrt. Das Königspaar Willem Alexander und Maxima, das beim Eröffnungsspiel gegen Norwegen (1:0) noch in Utrecht auf der Tribüne saß, wird das Endspiel nicht im Stadion verfolgen. Stattdessen sind Ministerpräsident Mark Rutte und Sportministerin Edith Schippers vor Ort. Sollte es mit dem ersten EM-Titel klappen, wird das Wiegman-Team am Montag im Zentrum von Utrecht auf dem Platz "Lepelenburg" geehrt.

DFB-Bezwinger flüchtet sich in Außenseiter-Rolle

Diese Feier nur allzu gerne verhindern wollen die Däninnen. Das Selbstvertrauen beim Deutschland-Bezwinger ist riesig. "Wir werden wieder der Underdog sein. Und das ist gut so, denn wir wollen ihnen das Leben so schwer wie möglich machen", sagte Nationalcoach Nils Nielsen. Helfen soll dabei der Geist von 1992, als Dänemark bei der Männer-EM in Schweden als Nachrücker sensationell den Titel gewann. "Darüber wird in Dänemark seit 25 Jahren gesprochen. Es wäre großartig, wenn wir etwas ähnliches schaffen könnten. Wir reden viel darüber und wir sind hoffnungsvoll", erklärte Stürmerin Frederikke Thögersen.