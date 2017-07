04:12 min | 24.07.2017 | Das Erste | Autor/in: Laura Trust Svenja Huth: "Es geht von Tag zu Tag besser" Noch ist sie verletzt - in der Reha macht sie aber schon deutliche Fortschritte. Svenja Huth freut sich schon auf ihr Comeback im deutschen Team.

Deutsches Team

Svenja Huths Halbfinaltraum lebt

von Florian Neuhauss, Sportschau.de

Svenja Huth ist bisher der deutsche Pechvogel dieser EM. Schon im ersten Spiel hat sie sich verletzt - und setzt seitdem aus. Doch die Stürmerin kommt in der Reha gut voran und geht fest davon aus, zu weiteren EM-Einsätzen zu kommen.

Sie kommt voran - Schritt für Schritt. "Ich war heute Morgen zum ersten Mal joggen. Das hat gut geklappt", freut sich Svenja Huth im Gespräch mit sportschau.de. Die Angreiferin, die sich beim EM-Auftakt gegen Schweden (0:0) einen Muskelfaserriss im hinteren Oberschenkel zugezogen hat, arbeitet hart in der Reha, "um schnell wieder fit zu werden" - und derzeit sogar mehr als ihre Mitspielerinnen: "Beim Reha-Training musst du mehr machen, als wenn du fit bist, um wieder auf das Level zu kommen, auf dem du vorher warst. Dementsprechend ist mein Tag mit Training und Behandlung schon relativ vollgepackt."

Verletzung "ein ganz schöner Schock"

Dabei hatte die EM so gut angefangen. Die 26-Jährige stand gegen die Schwedinnen in der Startelf, war von Beginn an im Spiel und viel unterwegs. Bei einem Antritt spürte die Potsdamerin plötzlich ein Ziehen im hinteren Oberschenkel. Sie ließ sich behandeln und versuchte danach, "es noch ein bisschen rauszulaufen" - vergebens. "Das war ein ganz schöner Schock", blickt Huth zurück. "Da gehen einem gleich tausend Gedanken durch den Kopf, bei einer EM so früh erst mal pausieren zu müssen. Da ist man traurig, enttäuscht und alles." Bei der Auswechslung standen ihr die Tränen in den Augen. Und auch die Hoffnung, dass es nur eine Zerrung sein könnte, bestätigte sich nicht: Muskelfaserriss, Pause mindestens bis zum Halbfinale.

Trainingsinhalte von Tag zu Tag steigern

Mittlerweile "ist der Schock verdaut. Ich habe die Situation schnell angenommen. Ich mache das Beste draus und arbeite mit der medizinischen Abteilung am Comeback." Vor der ersten Laufeinheit standen zunächst leichtes Krafttraining und Aqua-Jogging auf dem Programm. "Nach einer Muskelverletzung trägt dich das Wasser ja so ein Stück weit. Da kannst du schon ein bisschen joggen, ohne das Bein zu sehr zu belasten", erklärt Huth.

Im dritten Gruppenspiel gegen Russland am Dienstag (25.07.2017/20.45 Uhr, im Liveticker bei sportschau.de) und einem möglichen Viertelfinale muss die Stürmerin pausieren. An eine Rückkehr im Halbfinale glaubt Huth aber fest: "Im Moment sieht es sehr gut aus. Alle Trainingsinhalte klappen ohne Probleme. Wir können die Intensität von Tag zu Tag steigern. Das ist schon mal sehr positiv. Ich blicke ganz optimistisch in die nächsten Tage."