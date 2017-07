Steffi Jones' Vertrauen - mit stetem Wechsel

Rotation hat nicht nur Vorteile

Die Rotation hat natürlich nicht nur Vorteile. "Das Team muss sich finden. Steffi hat viel probiert und gegen Italien vier neue Spielerinnen reingebracht. Dadurch gibt sie gleich vielen Spielerinnen das Vertrauen", meinte Nadine Keßler im Gespräch mit sportschau.de, die ehemalige Nationalspielerin fügte allerdings hinzu: "Es ist aber auch normal, dass das zu Misskommunikation oder generell zu ein paar Fehlern auf dem Platz führt."

Maier: "Die ganze Mannschaft gewinnt"

Gegen Schweden löste Leonie Maier (r.) Anna Blässe ab.

Gegen Italien kamen Isabel Kerschowski und Linda Dallmann von Beginn an sowie Kathrin Hendrich und Lena Petermann als Joker erstmals zum Einsatz. "Es ist nie einfach reinzukommen", meinte Hendrich. "Ich denke, dass es wichtig ist, nicht zu sehr drüber nachzudenken. Wenn Steffi sagt: 'Ich brauche dich jetzt.' Dann muss man da sein." Das gelang der Frankfurterin, die zur zweiten Hälfte eingewechselt worden war, sie zeigte beim 2:1-Erfolg eine tadellose Leistung. Leonie Maier, die nach ihrer Einwechslung gegen Schweden in der zweiten Partie von Beginn an auflief, betonte, dass bei einer EM nicht die erste Elf gewinne, "sondern die ganze Mannschaft. In der Vorbereitung hat jede von uns mal mit jeder gespielt und wir sind alle für die andere da. Jede will zu 100 Prozent."

Gegen Russland mit Kerschowski und Blässe?

Für das letzte Spiel wird Jones sicher erneut ihre Startelf verändern. Mit ihrer Galligkeit und dem nimmermüden Einsatz ist Anna Blässe gegen die kampfstarken Russinnen eigentlich unverzichtbar. Die Rechtsverteidigerin des VfL Wolfsburg war bei ihrem EM-Debüt gegen Schweden vor ihrer (verletzungsbedingten) Auswechslung eine der besten Spielerinnen auf dem Platz. Blässe ist genauso wie ihre Vereinskollegin Kerschowski prädestiniert für einen Einsatz gegen Russland. Die Bundestrainerin hat die Linksverteidigerin per Comic-Spitznamen zur "Menschlichen Fakel" gemacht. Da stellt sich die Frage nach der Betriebstemperatur ohnehin nicht.