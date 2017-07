Deutsches Team

Schwaches DFB-Team scheitert im Viertelfinale

von Hanno Bode, sportschau.de

Für die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft ist die EM in den Niederlanden bereits nach dem Viertelfinale beendet. Das nach dem Olympiasieg 2016 in Rio neu formierte Team von Bundestrainerin Steffi Jones unterlag Außenseiter Dänemark am Sonntagmittag in Rotterdam mit 1:2 (1:0). Die Partie war am Samstagabend wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt und auf Sonntagmittag verschoben worden.

Wie bereits am Samstagabend (29.7.17) weinte der Himmel bitterlich, als beide Mannschaften am Sonntagmittag den Rasen des Stadions Sparta-Het Kasteel betraten. Die meisten Spielerinnen hatten trotz des trostlosen Wetters ein Lächeln im Gesicht, während die Nationalhymnen abgespielt wurden. So auch Dänemarks Keeperin Stina Petersen, deren Gesichtszüge sich bald nach dem Anpfiff jedoch versteinerten. Denn mit einem - gelinde ausgedrückt - unorthodoxen Abwehrversuch hatte die frühere Bundesliga-Keeperin (1. FC Köln, MSV Duisburg) Hauptverantwortung für das frühe 1:0 des Titelverteidigers getragen. Einen eigentlich harmlosen Schuss von Außenverteidigerin Isabel Kerschowski, der mittig auf den Kasten zuflog, versuchte die 31-Jährige mit der rechten Hand über die Latte zu lenken. Die Betonung liegt auf "versuchte": Die Kugel rutschte ihr über den Kopf hinweg ins Gehäuse (3.). Petersen pflegte damit die "gute Tradition" der Torwart-Patzer bei der Endrunde in den Niederlanden. Vor ihr hatten bereits andere Schlussfrauen kräftig daneben gegriffen und eine Diskussion über die Qualität der Keeperinnen ausgelöst.

Harder vergibt beste dänische Chance

Dass die Dänin ihr Handwerk aber durchaus versteht, stellte sie im Anschluss unter Beweis. Schüsse von Sara Däbritz (6.) und Kristin Demann (7.) sowie einen gefühlvollen Freistoß von Dzsenifer Marozsan (12.) wehrte Petersen, die wegen ihrer Ausbildung zur Physiotherapeutin inzwischen nur noch in der dänischen Liga bei Kolding spielt, ab. Ab Mitte des ersten Abschnitts konnte die 31-Jährige dann ein wenig durchschnaufen. Verantwortlich dafür war ein Leistungsabfall beim DFB-Team. Der Rekordchampion vermochte es nun nicht mehr, Druck auf den unsicher wirkenden Defensivverbund der Skandinavierinnen auszuüben. Auch defensiv gab es den einen oder anderen Wackler. Die Däninnen konnten daraus allerdings kein Kapital schlagen. Sie spielten ihre Angriffe zu unkonzentriert aus. Nur einmal stockte den deutschen Fans in Hälfte eins der Atem, als Pernille Harder im Anschluss an einen schlampigen Pass ihrer Wolfsburger Mannschaftskameradin Anna Blässe frei vor dem Tor auftauchte, ihr Schuss aber am langen Pfosten vorbeikullerte (6.).

Ausgleich bringt DFB-Team aus dem Konzept

Die ersten 45 Minuten hatten den Däninnen jedoch gezeigt, dass Deutschland in der Arbeit gegen den Ball so seine Schwächen hat. Und nach dem Seitenwechsel wusste sich das Team von Coach Nils Nielsen diesen Umstand zunutze zu machen. Es brachte den im Defensivbereich zunehmend unsortiert wirkenden Favoriten nun beinahe minütlich in Verlegenheit. Beim Ausgleich profitierte der Außenseiter allerdings auch davon, dass Schiedsrichterin Katalin Kulcsár (Ungarn) ihre Assistentin ignorierte, die nach einem Zweikampf von Marozsan mit Stine Larsen die Fahne gehoben hatte und auf Freistoß plädierte. Die Unparteiische aber ließ sehr zur Verwunderung der deutschen Kapitänin, die stehen blieb, weiterspielen. Larsen rannte an die Grundlinie, flankte präzise auf Nadia Nadim, die Blässe beim Kopfball übersprang und zum 1:1 traf (49.).